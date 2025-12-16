Jorginho dá o caminho para o Flamengo vencer o PSG

Experiente volante teve grandes enfrentamentos contra o time parisiense na Champions conquistada em 2024/25; veja as principais falas / Crédito: Jogada 10

O volante Jorginho, de 33 anos, é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo. E, nesta terça-feira (16/12), após o último treino antes da final do Intercontinental contra o PSG (FRA), o craque deu o caminho sobre como o time carioca pode bater os favoritos franceses. Afinal, para o ítalo-brasileiro, o Flamengo precisará de uma partida “perfeita” para sair campeão do mundo. “Partida perfeita seria necessária pelo jogo que é e a equipe que vamos enfrentar. A gente precisa ir além dos limites para ganhar um jogo assim. E estamos trabalhando para isso. Agora é esperar amanhã (quarta) e ver o que vai acontecer”, disse aos repórteres na zona mista após o treino, em Doha, no Catar.

LEIA MAIS: PSG e Flamengo já no clima de final do Intercontinental Volante do Flamengo conhece bem o PSG Jorginho, aliás, conhece bem esse PSG. Isso porque o jogador atuava pelo Arsenal (ING), quando os times se enfrentaram na semifinal da Liga dos Campeões 2024/25. Jogando melhor, porém, o time francês avançou contra a equipe de Mikel Arteta, massacrando a Inter de Milão (ITA) por 5 a 0 na final para vencer o principal torneio europeu pela primeira vez em sua História. “A qualidade técnica deles é muito forte. E a velocidade na transição também, o perde-pressiona é bem forte. Tem algumas características que eles vêm fazendo muito bem, mas como todo time tem as suas carências, seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para vencer o jogo”, afirmou. Por fim, Jorginho citou o clima entre os jogadores do Flamengo. Para ele, o clube vive um momento “especial”, o que o fez prever o título da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 29, em Lima, no Peru.