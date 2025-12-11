Flamengo x Pyramids no Mundial: saiba data e horário

Jogadores do Flamengo comemorando o gol marcado por Arrascaeta contra o Cruz Azul. Próximo jogo será contra o Pyramids, do Egito. / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Depois de vencer o Cruz Azul por 2 a 1 nessa quarta-feira, 10, o Flamengo se classificou para a próxima rodada da Copa Intercontinental. O próximo jogo será contra o Pyramids, do Egito, e o resultado definirá a vaga na final do torneio contra o Paris Saint-Germain.

Leia mais Conheça tecnologia que ajudou a validar gol do Flamengo no Intercontinental Sobre o assunto Conheça tecnologia que ajudou a validar gol do Flamengo no Intercontinental A seguir, veja o que já se sabe do jogo: Flamengo x Pyramids: quando será o jogo? O Flamengo irá jogar contra o Pyramids neste sábado, 13, às 14 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. O time egípcio já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1.

Titular da Liga dos Campeões da África, o Pyramids disputa um torneio mundial pela primeira vez desde sua fundação em 2008. Vale destacar que o vencedor do duelo irá encarar o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, na final da Copa Intercontinental. A decisão do torneio está marcada para a próxima quarta-feira, 17, às 14h. Leia mais PSG ou Chelsea? Google revela clube mais famoso no Brasil em 2025 Sobre o assunto PSG ou Chelsea? Google revela clube mais famoso no Brasil em 2025