Flamengo x Pyramids no Mundial: saiba data e horário

Flamengo x Pyramids nas quartas do Intercontinental: veja data e horário

Rubro-negro enfrenta time egípcio em partida que irá definir o adversário do PSG na final da Copa Intercontinental. Confira data e horário do jogo
Atualizado às Autor Arthur Albano
Arthur Albano Estagiário
Depois de vencer o Cruz Azul por 2 a 1 nessa quarta-feira, 10, o Flamengo se classificou para a próxima rodada da Copa Intercontinental.

O próximo jogo será contra o Pyramids, do Egito, e o resultado definirá a vaga na final do torneio contra o Paris Saint-Germain.

A seguir, veja o que já se sabe do jogo:

Flamengo x Pyramids: quando será o jogo?

O Flamengo irá jogar contra o Pyramids neste sábado, 13, às 14 horas (de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar.

O time egípcio já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1.

Titular da Liga dos Campeões da África, o Pyramids disputa um torneio mundial pela primeira vez desde sua fundação em 2008.

Vale destacar que o vencedor do duelo irá encarar o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, na final da Copa Intercontinental. A decisão do torneio está marcada para a próxima quarta-feira, 17, às 14h.

Intercontinental x Mundial: quais as diferenças entre os torneios?

Proposto como uma substituição ao Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental acontece anualmente, enquanto o Mundial é realizado somente a cada quatro anos, sempre em um ano anterior à Copa do Mundo.

Além disso, o Mundial de Clubes possui apenas uma sede, com a primeira edição sendo realizada nos Estados Unidos. Já o Intercontinental é realizado em diversas sedes.

Em 2024, os dois primeiros jogos foram realizados nos países dos times mandantes, enquanto as quartas, a semi e a final aconteceram no Catar.

O número de participantes também muda entre os torneios. Enquanto no Mundial são selecionados 32 times, no Intercontinental somente os campeões continentais daquele ano participam, totalizando seis equipes.

