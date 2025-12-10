Conheça tecnologia que ajudou a validar gol do Fla no Mundial

Tecnologia Goal Line foi popularizada na Copa de 2014 / Crédito: reprodução/Fifa

O segundo gol do Flamengo na vitória de 2 a 1 sobre o Cruz Azul-MEX no Intercontinental foi validado com o auxílio de uma tecnologia muito requisitada no Campeonato Brasileiro. Existente desde 2012, a tecnologia da Linha do Gol emite um aviso visual e uma vibração em um relógio utilizado pelo árbitro quando a bola entra completamente entre as traves defendidas por um time. O uso da invenção se faz necessário porque no segundo tento Rubro-Negro, um dos zagueiros da equipe mexicana fez uma intervenção na trajetória do chute e conseguiu tirar a bola de dentro do gol em um lance de muita velocidade. Ao apontar para o centro do campo, o juiz mostrou aos jogadores do Cruz Azul uma indicação que o gol havia sido validado.