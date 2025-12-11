Quanto o Flamengo faturou por passar de fase no Mundial? Veja

Quanto o Flamengo faturou por passar de fase no Intercontinental? Veja valoresApós vencer o Dérbi das Américas, rubro-negro avança na Copa Intercontinental 2025. Saiba quanto o time ainda pode faturar caso ganhe torneio
Atual campeão da Libertadores, o Flamengo está no Catar disputando a Copa Intercontinental. Nessa quarta-feira, 10, o rubro-negro venceu o time mexicano Cruz Azul por 2 a 1 na rodada intitulada como “Dérbi das Américas”, o encontro entre os campeões da América do Sul e da América do Norte no torneio.
Nesta edição, a Fifa manteve os valores da premiação em patamares similares aos do ano passado, quando ocorreu a primeira edição da Copa Intercontinental.
No entanto, o prêmio ainda é muito inferior ao do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, no qual o Chelsea saiu como campeão e embolsou 40 milhões de dólares.
A seguir, saiba quanto o Flamengo faturou por passar de fase no Intercontinental:
Copa Intercontinental: veja os valores da premiação
A premiação da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 já possui valores definidos. Ao entrar em campo, o Flamengo garante um milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 5,46 milhões. Caso ganhe todas as fases, o valor aumenta progressivamente.
- Campeão: 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000)
- Vice-campeão: 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600)
- Eliminado na Challenger Cup: 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800)
- Eliminado no Derby das Américas: 1 milhão de dólares (R$ 5.456.400)
Caso vença, o rubro-negro continua em uma campanha de arrecadação lucrativa após ter recebido o equivalente a R$ 151,2 milhões no Mundial de Clubes, em que foi eliminado nas oitavas de final.
Copa Intercontinental: presidente do Flamengo critica logística do torneio
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, criticou a logística do torneio antes de ter definido o elenco que viajou até o Catar.
“Acho que o Intercontinental é absolutamente injusto. Vamos chegar menos de 20 horas antes do jogo, e a gente perde dinheiro se cair no primeiro jogo. Olha o que aconteceu com o Botafogo ano passado”, lembrou Baptista, conhecido como Bap.
Na ocasião referida, o Botafogo perdeu para o Pachuca, sendo eliminado do torneio nas quartas de final.
Bap mencionou o “fair play esportivo”, afirmando não “ser legal” fazer uma viagem de 15 horas com 7 horas de fuso-horário e jogar com menos de 24 horas após ter chegado.
Apesar das críticas, o resultado do primeiro jogo se traduziu em vitória. O Flamengo conseguiu vencer por 2 a 1 o Cruz Azul, qualificando-se para a próxima rodada.
O time rival do próximo jogo será o Pyramids, do Egito, cujo jogo está marcado para acontecer no sábado, 13, às 14 horas (horário de Brasília).