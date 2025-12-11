Quanto o Flamengo faturou por passar de fase no Mundial? Veja

Arrascaeta foi responsável pelos gols da vitória contra o Cruz Azul nesta quarta-feira, 10. Saiba quanto o time ganhou ao se classificar para próxima fase do torneio. / Crédito: (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo está no Catar disputando a Copa Intercontinental. Nessa quarta-feira, 10, o rubro-negro venceu o time mexicano Cruz Azul por 2 a 1 na rodada intitulada como “Dérbi das Américas”, o encontro entre os campeões da América do Sul e da América do Norte no torneio. Nesta edição, a Fifa manteve os valores da premiação em patamares similares aos do ano passado, quando ocorreu a primeira edição da Copa Intercontinental.

No entanto, o prêmio ainda é muito inferior ao do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, no qual o Chelsea saiu como campeão e embolsou 40 milhões de dólares. A seguir, saiba quanto o Flamengo faturou por passar de fase no Intercontinental: Leia mais Arrascaeta brilha e Flamengo avança à semi da Copa Intercontinental Sobre o assunto Arrascaeta brilha e Flamengo avança à semi da Copa Intercontinental Copa Intercontinental: veja os valores da premiação A premiação da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 já possui valores definidos. Ao entrar em campo, o Flamengo garante um milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 5,46 milhões. Caso ganhe todas as fases, o valor aumenta progressivamente.

Campeão: 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000)

Vice-campeão: 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600)

Eliminado na Challenger Cup: 2 milhões de dólares (R$ 10.912.800)

Eliminado no Derby das Américas: 1 milhão de dólares (R$ 5.456.400) Caso vença, o rubro-negro continua em uma campanha de arrecadação lucrativa após ter recebido o equivalente a R$ 151,2 milhões no Mundial de Clubes, em que foi eliminado nas oitavas de final. Copa Intercontinental: presidente do Flamengo critica logística do torneio O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, criticou a logística do torneio antes de ter definido o elenco que viajou até o Catar. “Acho que o Intercontinental é absolutamente injusto. Vamos chegar menos de 20 horas antes do jogo, e a gente perde dinheiro se cair no primeiro jogo. Olha o que aconteceu com o Botafogo ano passado”, lembrou Baptista, conhecido como Bap.