Conheça Pyramids, o próximo rival do Flamengo

Depois de passar pelo Cruz Azul, o Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado, 13/12, às 14h (de Brasília), mais uma vez no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Caso vença, fará a final do Intercontinental no dia 17, contra o PSG. O Pyramids é um rival que Filipe Luís comentou que começará a estudar a partir de agora. Mas o Jogada10 adianta um pouco do que o campeão carioca, brasileiro, da Libertadores e da América em 2025 vai enfrentar na disputa do Troféu Challenger.

Raio X do Pyramids

O Pyramids FC nasceu em 2008 com o nome de Al Assiouty Sport, fundado em Beni Suef — uma cidade ao sul do Cairo, na região conhecida como “Alto Egito”. Em 2014, o clube conquistou pela primeira vez o acesso à elite do futebol egípcio (Premier League egípcia). Em 2018, o milionário saudita Turki Al-Sheikh comprou o clube, mudando o nome e a cidade-sede. Porém, em 2019, o investidor vendeu o clube para Salem Al Shamsi, natural dos Emirados Árabes Unidos.