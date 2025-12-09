Flamengo chega confiante ao Catar para estreia na Copa Intercontinental

Filipe Luís garante elenco adaptado, projeta duelo duro com o Cruz Azul e mantém esperança de contar com Pedro em possível final contra o PSG / Crédito: Jogada 10

O Flamengo iniciou sua jornada no Catar com um objetivo claro: seguir empilhando títulos em 2025. Antes da estreia na Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira (10) contra o Cruz Azul, o técnico Filipe Luís destacou que o elenco chega ao torneio em plena condição física após um planejamento logístico que, segundo ele, funcionou muito bem. A equipe viajou antecipadamente e aproveitou dias extras para treinar, descansar e se adaptar ao fuso horário. “A logística foi muito bem preparada. (…) Acredito que o time chega em boas condições físicas para disputar esse jogo”, disse o treinador em coletiva na manhã desta terça-feira (9).

Contudo, mesmo depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o treinador, inclusive, garante que o grupo mantém o apetite por novas vitórias. Ele afirmou que observou intensidade e seriedade nos treinamentos e que a ambição do elenco, aliás, segue elevada para sustentar o alto nível também em 2026. “Eu vejo isso nos treinos. Tenho um grupo de muita ambição, muita fome e seriedade. Espero que seja assim também durante todo o ano de 2026”, disse. Elogios ao adversário Ao falar sobre o adversário mexicano, Filipe, aliás, fez questão de alertar para a complexidade do confronto. Ele assegurou, portanto, que o Flamengo estudou detalhadamente o rival e não deixou nenhum aspecto da preparação passar despercebido. “Trata-se de uma equipe forte defensivamente e sabe pressionar. Teremos pela frente um adversário com muita força e que sabe o que fazer quando tem a posse de bola”, revelou.