Flamengo chega confiante ao Catar para estreia na Copa Intercontinental

Flamengo chega confiante ao Catar para estreia na Copa IntercontinentalFilipe Luís garante elenco adaptado, projeta duelo duro com o Cruz Azul e mantém esperança de contar com Pedro em possível final contra o PSG
O Flamengo iniciou sua jornada no Catar com um objetivo claro: seguir empilhando títulos em 2025. Antes da estreia na Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira (10) contra o Cruz Azul, o técnico Filipe Luís destacou que o elenco chega ao torneio em plena condição física após um planejamento logístico que, segundo ele, funcionou muito bem. A equipe viajou antecipadamente e aproveitou dias extras para treinar, descansar e se adaptar ao fuso horário.
“A logística foi muito bem preparada. (…) Acredito que o time chega em boas condições físicas para disputar esse jogo”, disse o treinador em coletiva na manhã desta terça-feira (9).
Contudo, mesmo depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o treinador, inclusive, garante que o grupo mantém o apetite por novas vitórias. Ele afirmou que observou intensidade e seriedade nos treinamentos e que a ambição do elenco, aliás, segue elevada para sustentar o alto nível também em 2026.
“Eu vejo isso nos treinos. Tenho um grupo de muita ambição, muita fome e seriedade. Espero que seja assim também durante todo o ano de 2026”, disse.
Elogios ao adversário
Ao falar sobre o adversário mexicano, Filipe, aliás, fez questão de alertar para a complexidade do confronto. Ele assegurou, portanto, que o Flamengo estudou detalhadamente o rival e não deixou nenhum aspecto da preparação passar despercebido.
“Trata-se de uma equipe forte defensivamente e sabe pressionar. Teremos pela frente um adversário com muita força e que sabe o que fazer quando tem a posse de bola”, revelou.
Sem problemas médicos para a estreia, Filipe, inclusive, foi questionado sobre a situação do atacante Pedro, que trata uma lesão muscular e só poderia atuar em uma eventual final contra o Paris Saint-Germain. O técnico manteve viva a possibilidade de contar com o camisa 9, destacando que sua presença na delegação representa confiança na recuperação.
Em meio ao ano positivo, Filipe também foi perguntado sobre uma possível renovação de contrato. Embora tenha sinalizado desejo de permanecer, evitou avançar no tema e reforçou que, no momento, todas as atenções estão voltadas exclusivamente para o jogo decisivo desta quarta-feira.
