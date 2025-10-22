Torcida do Flamengo terá 8 mil ingressos disponíveis em partida contra o Fortaleza

Equipes se enfrentam neste sábado, 25, às 19h30min, pela 30ª rodada do Brasileirão. Torcida rubro-negra irá ocupa o setor superior norte da Arena Castelão (CE).

Mandante, o Leão irá em busca, mais uma vez, de diminuir a distância para a 16ª colocação — hoje com do Santos com 31 pontos —, apesar da situação complicadíssima em que se encontra: na 19ª posição com 24 pontos somados em 28 partidas.

O Fortaleza disponibilizou cerca de 8 mil ingressos para a torcida do Flamengo para a partida deste sábado, 25. Pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se encaram às 19h30min na Arena Castelão (CE). A torcida rubro-negra irá ocupar todo o setor superior norte da arena esportiva.

Em lado oposto da tabela, o Rubro-Negro chega chega embalado após bater o líder, Palmeiras, e vai em busca de um novo triunfo para beliscar o topo do campeonato. Com 61 pontos, o time comandado por Filipe Luis é o vice-líder do torneio, com a mesma pontuação que o rival paulista.



O número de ingressos para a torcida visitante na partida obedece a média estipulada na temporada passada. À época, de acordo com o borderô financeiro da partida, os visitantes foram responsáveis por R$ 1.707.750,00 da renda bruta, o que representou 56% do valor total arrecadado no jogo: R$ 3.034.107,00. Os rubro-negros compraram 5.323 ingressos pelo valor integral de R$ 250 e mais 3.016 ingressos de meia-entrada, por R$ 125.



Para a partida deste sábado, os valores de R$ 125 a meia e R$ 250 a inteira seguem para a torcida do Flamengo.

Os ingressos para o jogo entre Fortaleza e Flamengo podem ser comprados no site Leão Tickets ou nas Lojas do Fortaleza do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.