Fortaleza x Flamengo: venda de ingressos começa nesta quarta, 22

Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Flamengo nesta quarta-feiraCompra pode ser feita online ou nas Lojas Leão 1918. Times se encaram neste sábado, 25, às 19h30min, na Arena Castelão (CE)
O Fortaleza irá iniciar nesta quarta-feira, 22, a venda de ingressos para a partida diante do Flamengo nesta quarta-feira, 22. Pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se enfrentam neste sábado, 25, às 19h30min, na Arena Castelão.
Mandante, o Leão irá em busca, mais uma vez, de diminuir a distância para a 16ª colocação — hoje com do Santos com 31 pontos —, apesar da situação complicadíssima em que se encontra: na 19ª posição com 24 pontos somados em 28 partidas. Em lado oposto da tabela, o Rubro-Negro chega chega embalado após bater o líder, Palmeiras, e vai em busca de um novo triunfo para beliscar o topo do campeonato. Com 61 pontos, o time comandado por Filipe Luis é o vice-líder do torneio, com a mesma pontuação que o rival paulista.
Ao torcedor do Tricolor do Pici interessado em comparecer ao jogo, a promoção nos ingressos persistem, com setores Inferior Sul e Norte com bilhetes a partir de R$ 10 a meia. A torcida do Flamengo ocupará o setor Superior Norte, com ingressos valendo a partir de R$ 125 a meia e R$ 250 a inteira. Confira todos os valores:
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)
Fortaleza x Flamengo: onde comprar ingressos
Os ingressos para o jogo entre Fortaleza e Flamengo podem ser comprados no site Leão Tickets ou nas Lojas do Fortaleza do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante.
A compra só poderá ser feita mediante ao cadastro facial para acessar a Arena Castelão no dia da partida, em todos os setores. Para fazer o seu cadastro, acesse: leaotickets.com.br/cadfacial/.