Fortaleza x Flamengo: venda de ingressos começa nesta quarta, 22

O Fortaleza irá iniciar nesta quarta-feira, 22, a venda de ingressos para a partida diante do Flamengo nesta quarta-feira, 22. Pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se enfrentam neste sábado, 25, às 19h30min, na Arena Castelão.

Mandante, o Leão irá em busca, mais uma vez, de diminuir a distância para a 16ª colocação — hoje com do Santos com 31 pontos —, apesar da situação complicadíssima em que se encontra: na 19ª posição com 24 pontos somados em 28 partidas. Em lado oposto da tabela, o Rubro-Negro chega chega embalado após bater o líder, Palmeiras, e vai em busca de um novo triunfo para beliscar o topo do campeonato. Com 61 pontos, o time comandado por Filipe Luis é o vice-líder do torneio, com a mesma pontuação que o rival paulista.