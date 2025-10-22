Adversário do Fortaleza, Flamengo é o melhor visitante da Série A

Próximo rival do Fortaleza, Flamengo é o melhor visitante da Série AAlém do retrospecto positivo fora de seus domínios, o Flamengo é o atual vice-líder do certame, com 61 pontos em 28 partidas
Adversário do Fortaleza neste sábado, 25, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca disputou 13 partidas sem ser mandante, vencendo oito jogos, empatando dois e perdendo somente três. Ao todo, o Rubro-Negro somou 26 pontos no recorte, mantendo um aproveitamento de aproximadamente 67%. Nos duelos citados, o time comandando por Filipe Luís marcou 20 gols e sofreu nove tentos.
Se for considerado o campeonato na totalidade, o Flamengo é o atual vice-líder do certame, com 61 pontos em 28 partidas. Atualmente, o Mengo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas fica atrás do clube paulista por ter uma vitória a menos. Nas 28 vezes que entrou em campo pelo Brasileirão, o Flamengo venceu 18 vezes, empatou sete e foi derrotado em três oportunidades.
Já o Fortaleza, por sua vez, não empolga enquanto mandante. Em 15 jogos, o Tricolor venceu somente em cinco partidas, empatou outras duas e foi superado pelo adversário oito vezes. Neste recorte, o Leão marcou 17 gols e sofreu 20.
No confronto entre as duas equipes no primeiro turno, que ocorreu no dia 1º de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o Mengo goleou o Tricolor do Pici por 5 a 0. Naquela ocasião, o time cearense teve uma atuação apagada na fase defensiva e não fez frente ao forte ataque carioca.
Para este jogo, o Leão pode enfrentar uma equipe alternativa do Flamengo, uma vez que o confronto ocorre entre as partidas da semifinal da Libertadores. O Mengo encara o Racing nesta quarta-feira, 22, às 21h30min, no Maracanã, viaja para a capital cearense para enfrentar o Fortaleza no sábado, e depois se dirigirá a Avellaneda (ARG), enfrentar o Racing na quarta-feira, 29.
Valores dos ingressos Fortaleza x Flamengo:
Ao torcedor do Tricolor do Pici interessado em comparecer ao jogo, a promoção nos ingressos persistem, com setores Inferior Sul e Norte com bilhetes a partir de R$ 10 a meia. A torcida do Flamengo ocupará o setor Superior Norte, com ingressos valendo a partir de R$ 125 a meia e R$ 250 a inteira.
Confira todos os valores:
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)