Adversário do Fortaleza, Flamengo é o melhor visitante da Série A

Arrascaeta e João Ricardo disputam lance no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Adversário do Fortaleza neste sábado, 25, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca disputou 13 partidas sem ser mandante, vencendo oito jogos, empatando dois e perdendo somente três. Ao todo, o Rubro-Negro somou 26 pontos no recorte, mantendo um aproveitamento de aproximadamente 67%. Nos duelos citados, o time comandando por Filipe Luís marcou 20 gols e sofreu nove tentos. Se for considerado o campeonato na totalidade, o Flamengo é o atual vice-líder do certame, com 61 pontos em 28 partidas. Atualmente, o Mengo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas fica atrás do clube paulista por ter uma vitória a menos. Nas 28 vezes que entrou em campo pelo Brasileirão, o Flamengo venceu 18 vezes, empatou sete e foi derrotado em três oportunidades.