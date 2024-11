Fortaleza x Flamengo: torcida rubro-negra foi responsável por 56% da renda recorde

Ao todo, 8.339 torcedores do Mengão estiveram presentes no Gigante da Boa Vista para acompanhar

De acordo com o borderô financeiro da partida, os visitantes foram responsáveis por R$ 1.707.750,00 da renda bruta. Isso representa 56% do valor total, que foi de R$ 3.034.107,00. Os rubro-negros compraram 5.323 ingressos pelo valor integral de R$ 250,00 e mais 3.016 ingressos de meia-entrada, por R$ 125,00.

A renda bruta da partida entre Fortaleza e Flamengo na última terça-feira, dia 26, na Arena Castelão, foi superior a R$ 3 milhões , entrou para a história e firmou um novo recorde de arrecadação no futebol cearense. A torcida rubro-negra, que ocupou mais de oito mil lugares na parte superior do Setor Norte da arquibancada, teve impacto direto na cifra.

Ou seja, 8.339 torcedores do Flamengo estiveram presentes no Gigante da Boa Vista para acompanhar a partida, o que equivale a 13% da capacidade da praça esportiva. As outras 49.285 pessoas que foram ao estádio eram adeptos do Tricolor do Pici. O público total foi de 57.624 torcedores, o maior do Fortaleza como mandante na temporada.

Em relação à partida entre as equipes no último ano, o número de rubro-negros foi significativamente menor: em 2023, a diretoria do Leão liberou 18.442 lugares, o que gerou críticas por parte dos tricolores. Naquela ocasião, também pela Série A, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, e a torcida do time carioca ocupou o espaço superior e inferior do Setor Norte.



