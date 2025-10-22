Jornal argentino repercute momento ruim do Fortaleza sob comando de Palermo

O difícil momento vivido pelo Fortaleza na Série A ganhou repercussão nesta quarta-feira, 22, na Argentina. Após uma nova derrota no Brasileirão, dessa vez diante do Cruzeiro, o jornal hermano Diário Olé destacou "O difícil momento de Martin Palermo" como técnico do Tricolor do Pici.

A nota salientou principalmente a dificuldade do Leão no Z-4. Com o revés contra o Cabuloso, o Fortaleza é o 19° colocado na tabela com 24 pontos somados após 28 jogos, com seis vitórias, seis empates e 16 derrotas. A equipe agora possui sete pontos a menos que o Santos, hoje o 16° colocado — primeiro time fora da zona de rebaixamento — com 31 pontos.