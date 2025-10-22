Jornal argentino repercute momento ruim do Fortaleza sob comando de Palermo"O difícil momento de Martin Palermo no Fortaleza" destaca o Diário Olé nesta quarta-feira, 22
O difícil momento vivido pelo Fortaleza na Série A ganhou repercussão nesta quarta-feira, 22, na Argentina. Após uma nova derrota no Brasileirão, dessa vez diante do Cruzeiro, o jornal hermano Diário Olé destacou "O difícil momento de Martin Palermo" como técnico do Tricolor do Pici.
A nota salientou principalmente a dificuldade do Leão no Z-4. Com o revés contra o Cabuloso, o Fortaleza é o 19° colocado na tabela com 24 pontos somados após 28 jogos, com seis vitórias, seis empates e 16 derrotas. A equipe agora possui sete pontos a menos que o Santos, hoje o 16° colocado — primeiro time fora da zona de rebaixamento — com 31 pontos.
A matéria observa, entretanto, que metade das vitórias conquistadas pelo Leão no campeonato ocorreram já no comando de 'El Titán'. Na beira do campo pelo Fortaleza há sete jogos, Martin Palermo contabiliza três vitórias e quatro derrotas, com dez gols tomados e seis tentos feitos.
A equipe tricolor volta a campo em busca de uma nova vitória sob o comando de Palermo neste sábado, 25, quando enfrenta o Flamengo às 19h30min, na Arena Castelão. O Rubro-Negro chega ao embate vivendo um cenário oposto: com 61 pontos, o time comandado por Filipe Luis é o vice-líder do torneio, com a mesma pontuação que o líder Palmeiras.