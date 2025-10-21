Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Não existiria Marcelo Paz no Fortaleza sem Girão", diz Geraldo Luciano

Conselheiro do clube concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 21, e comentou sobre as discussões recentes entre Paz e Girão
Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 21. Na ocasião, o profissional opinou sobre as discussões recentes entre Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, e Eduardo Girão, ex-presidente.

Geraldo, que é conselheiro do time tricolor, relembrou o ano de 2017, quando o atual senador da República assumiu o clube na Série C do Campeonato Brasileiro, e afirmou que, provavelmente, não existiria Marcelo Paz sem Girão. 

"O clube vivia em guerra, com várias alas, ninguém se entendia, precisava de paz. Naquele momento, o Eduardo, embora tivesse um compromisso com a família de ficar nos Estados Unidos, deixa a sua família e seus negócios e volta para Fortaleza para tentar tirar o clube daquela situação. Ele começa a unir as pessoas, começa a fazer a paz no clube. Tenho dito muito essa frase nas últimas 48 horas: 'não existiria paz no Pici se não fosse o Girão'. Não existiria a paz no sentido da união. E não existiria, provavelmente, Marcelo Paz", comentou.

Na sequência da entrevista, Geraldo Luciano ressaltou que, se a resposta de Paz fosse hoje (terça-feira), seria outra. Isso porque, de acordo com o ex-vice-presidente, o CEO sabe da importância de Eduardo no clube leonino. 

"Acho que são pessoas que se gostam, se respeitam. Acho que a resposta do Marcelo Paz ao Girão foi num tom, talvez, se a resposta fosse hoje, seria outra, porque ele sabe da importância do Eduardo Girão para o Fortaleza. Ele sabe muito bem disso, ele sabe da oportunidade que o Eduardo Girão deu a ele de se projetar no Fortaleza e no futebol brasileiro."

Por fim, o empresário destacou o momento difícil que o Fortaleza atravessa, além de comentar que Marcelo "tomou muita decisão certa" nos últimos anos, apesar dos erros nesta temporada. Para ele, é necessário aguardar o desfecho de 2025 para poder avaliar uma continuidade do CEO visando 2026.

"Aquelas pessoas que realmente gostam do Fortaleza devem reconhecer que a gente passa por um momento difícil, que é fruto de decisões erradas de alguém que tomou muita decisão certa. Agora vamos ver o que é melhor para o clube, esperar o desfecho pra ver e conversar com o Marcelo Paz: 'você acha que tem condições de continuar ou não?' Se não, vamos buscar outra pessoa", ressaltou Geraldo.

Confira a entrevista completa:

