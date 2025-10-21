"Não existiria Marcelo Paz no Fortaleza sem Girão", diz Geraldo Luciano

Marcelo Paz sucedeu Eduardo Girão como presidente do Fortaleza Esporte Clube / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 21. Na ocasião, o profissional opinou sobre as discussões recentes entre Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, e Eduardo Girão, ex-presidente. Geraldo, que é conselheiro do time tricolor, relembrou o ano de 2017, quando o atual senador da República assumiu o clube na Série C do Campeonato Brasileiro, e afirmou que, provavelmente, não existiria Marcelo Paz sem Girão.

"O clube vivia em guerra, com várias alas, ninguém se entendia, precisava de paz. Naquele momento, o Eduardo, embora tivesse um compromisso com a família de ficar nos Estados Unidos, deixa a sua família e seus negócios e volta para Fortaleza para tentar tirar o clube daquela situação. Ele começa a unir as pessoas, começa a fazer a paz no clube. Tenho dito muito essa frase nas últimas 48 horas: 'não existiria paz no Pici se não fosse o Girão'. Não existiria a paz no sentido da união. E não existiria, provavelmente, Marcelo Paz", comentou. Na sequência da entrevista, Geraldo Luciano ressaltou que, se a resposta de Paz fosse hoje (terça-feira), seria outra. Isso porque, de acordo com o ex-vice-presidente, o CEO sabe da importância de Eduardo no clube leonino. "Acho que são pessoas que se gostam, se respeitam. Acho que a resposta do Marcelo Paz ao Girão foi num tom, talvez, se a resposta fosse hoje, seria outra, porque ele sabe da importância do Eduardo Girão para o Fortaleza. Ele sabe muito bem disso, ele sabe da oportunidade que o Eduardo Girão deu a ele de se projetar no Fortaleza e no futebol brasileiro."