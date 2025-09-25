Transmissão Estudiantes x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogo da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo acontece hoje, 25, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Júlia Honorato
Estudiantes e Flamengo jogam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em partida de volta válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O confronto de ida acabou 2 a 1 para o Rubro-Negro.

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), terá narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.

Confira abaixo ou assista direto da FLA TV.

Estudiantes x Flamengo ao vivo hoje (25/09): assistir à transmissão

Jogo é disputado no Estádio do Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, e começa às 21h30min (horário de Brasília).

Estudiantes x Flamengo: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes

Jorginho está de volta na partida desta quinta-feira, 25, às 21h30, no Jorge Luis Hirschi, depois de quatro jogos fora de combate por lesão, assim como Juninho que entra no lugar de Michael. 

O confronto decide qual dos times conquista a vaga na seminal da Libertadores.

  • GOLEIROS: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi
  • DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Cleiton, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã
  • MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Jorginho
  • ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Pedro, Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo e Wallace Yan

Retrospecto e últimos confrontos entre os times

Flamengo e Estudiantes são dois gigantes do futebol, mas se enfrentaram poucas vezes ao longo da história.

1994

  • Estudiantes 2×0 Flamengo (Volta)
  • Flamengo 0x0 Estudiantes (Ida)

1992

  • Estudiantes 1×1 Flamengo
  • Flamengo 1×0 Estudiantes

1991

  • Estudiantes 0x2 Flamengo
  • Flamengo 1×1 Estudiantes

1988

  • Flamengo 3×0 Estudiantes
  • Estudiantes 1×1 Flamengo

