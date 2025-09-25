Transmissão Estudiantes x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Estudiantes x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátis / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Estudiantes e Flamengo jogam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em partida de volta válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O confronto de ida acabou 2 a 1 para o Rubro-Negro. O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), terá narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.

Confira abaixo ou assista direto da FLA TV. Estudiantes x Flamengo ao vivo hoje (25/09): assistir à transmissão Jogo é disputado no Estádio do Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, e começa às 21h30min (horário de Brasília). Estudiantes x Flamengo: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes Jorginho está de volta na partida desta quinta-feira, 25, às 21h30, no Jorge Luis Hirschi, depois de quatro jogos fora de combate por lesão, assim como Juninho que entra no lugar de Michael.