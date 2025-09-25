Transmissão Estudiantes x Flamengo: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Estudiantes x Flamengo: assistir ao vivo - online e grátisJogo da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo acontece hoje, 25, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Estudiantes e Flamengo jogam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em partida de volta válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O confronto de ida acabou 2 a 1 para o Rubro-Negro.
O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), terá narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.
Confira abaixo ou assista direto da FLA TV.
Estudiantes x Flamengo ao vivo hoje (25/09): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio do Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, e começa às 21h30min (horário de Brasília).
Estudiantes x Flamengo: onde assistir à transmissão ao vivo do jogo
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes
Jorginho está de volta na partida desta quinta-feira, 25, às 21h30, no Jorge Luis Hirschi, depois de quatro jogos fora de combate por lesão, assim como Juninho que entra no lugar de Michael.
O confronto decide qual dos times conquista a vaga na seminal da Libertadores.
- GOLEIROS: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi
- DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Cleiton, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã
- MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Jorginho
- ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Pedro, Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo e Wallace Yan
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
Flamengo e Estudiantes são dois gigantes do futebol, mas se enfrentaram poucas vezes ao longo da história.
1994
- Estudiantes 2×0 Flamengo (Volta)
- Flamengo 0x0 Estudiantes (Ida)
1992
- Estudiantes 1×1 Flamengo
- Flamengo 1×0 Estudiantes
1991
- Estudiantes 0x2 Flamengo
- Flamengo 1×1 Estudiantes
1988
- Flamengo 3×0 Estudiantes
- Estudiantes 1×1 Flamengo