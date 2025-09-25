Jogos hoje (25/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (25/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (25/09/25)
Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Libertadores
- 19h - São Paulo x LDU - Paramount+
- 21h30min - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Sul-Americana
- 21h30min - Universidad Chile x Allianza Lima - Paramount+
Jogos de hoje (25/09/2025) da Europa League
- 13h45min - Lille x Brann - Cazé TV
- 16h - RB Salzburg x Porto - Cazé TV
- 16h - Aston Villa x Bologna - Cazé TV
Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h25min - Al-Shabab x Al-Kholood - GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Hilal x Al-Okhood - BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Coritiba x Criciúma - Disney+
- 21h30min - Atlético-GO x América-MG - Disney+
- 21h35min - Volta Redonda x Remo - Rede TV, ESPN4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 14h30min - Osasuna x Elche - Disney+
- 16h30min - Real Oviedo x Barcelona - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Itália
- 13h30min - Genoa x Empoli - SportyNet (YouTube)
- 16h - Torino x Pisa - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (25/09/2025) do Copa do Brasil Feminina
- 18h - Palmeiras x Sport - SporTV
- 20h - Internacional x Ferroviária - SporTV
Jogos de hoje (25/09/2025) da MLS
- 20h30min - New York City x Inter Miami - AppleTV+