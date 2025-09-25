Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (25/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (25/09/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). Jogos da Série A e da Libertadores compõem programação do dia.

Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - São Paulo x LDU - Paramount+
  • 21h30min - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Sul-Americana

  • 21h30min - Universidad Chile x Allianza Lima - Paramount+

Jogos de hoje (25/09/2025) da Europa League

  • 13h45min - Lille x Brann - Cazé TV
  • 16h - RB Salzburg x Porto - Cazé TV
  • 16h - Aston Villa x Bologna - Cazé TV

Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h25min - Al-Shabab x Al-Kholood - GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Hilal x Al-Okhood - BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Coritiba x Criciúma - Disney+
  • 21h30min - Atlético-GO x América-MG - Disney+
  • 21h35min - Volta Redonda x Remo - Rede TV, ESPN4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (25/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 14h30min - Osasuna x Elche - Disney+
  • 16h30min - Real Oviedo x Barcelona - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (25/09/2025) da Copa Itália

  • 13h30min - Genoa x Empoli - SportyNet (YouTube)
  • 16h - Torino x Pisa - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (25/09/2025) do Copa do Brasil Feminina

  • 18h - Palmeiras x Sport - SporTV
  • 20h - Internacional x Ferroviária - SporTV

Jogos de hoje (25/09/2025) da MLS

  • 20h30min - New York City x Inter Miami - AppleTV+

