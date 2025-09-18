Resultado de Flamengo x Estudiantes: veja quanto foi o jogo

Resultado de Flamengo x Estudiantes: quanto está o jogo? Veja placar / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo enfrentou hoje (18/09) no Maracanã o time do Estudiantes, em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida, que começou às 21h30min (horário de Brasília), terminou com vitória do time brasileiro.

Flamengo x Estudiantes: quanto foi o jogo? Veja resultado O Flamengo abriu o placar nos primeiros segundos de jogo, com gol de Pedro, e ampliou logo em seguida com Varela, aos 8 minutos. Estudiantes diminuiu no fim do jogo com Carrillo. Placar final Flamengo 2 x 1 Estudiantes Transmissão de Flamengo x Estudiantes: assistir ao vivo - online e grátis O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), tem lances em tempo real transmitidos no YouTube da Cazé TV e narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis. Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV ou da FLA TV.