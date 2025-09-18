Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado de Flamengo x Estudiantes: veja quanto foi o jogo

Resultado de Flamengo x Estudiantes: quanto foi o jogo? Veja placar

Flamengo e Estudiantes se enfrentaram em jogo de ida válido pelas quartas da Libertadores da América 2025; confira resultado do jogo
Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo enfrentou hoje (18/09) no Maracanã o time do Estudiantes, em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025.

A partida, que começou às 21h30min (horário de Brasília), terminou com vitória do time brasileiro.

Flamengo x Estudiantes: quanto foi o jogo? Veja resultado

O Flamengo abriu o placar nos primeiros segundos de jogo, com gol de Pedro, e ampliou logo em seguida com Varela, aos 8 minutos. Estudiantes diminuiu no fim do jogo com Carrillo.

Placar final

Flamengo 2 x 1 Estudiantes

 

Transmissão de Flamengo x Estudiantes: assistir ao vivo - online e grátis

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), tem lances em tempo real transmitidos no YouTube da Cazé TV e narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV ou da FLA TV.

Flamengo x Estudiantes ao vivo hoje (18/09): assistir à transmissão

Jogo é disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e começa às 21h30min (horário de Brasília).

Flamengo x Estudiantes: onde assistir à transmissão do jogo

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming
  • YouTube: Cazé TV

Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes

Jorginho, Alex Sandro e Juninho estão fora da partida desta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pelas quartas da Libertadores.

  • GOLEIROS: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves
  • DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã
  • MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Luiz Araújo
  • ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan

Leia mais

Retrospecto e últimos confrontos entre os times

Flamengo e Estudiantes são dois gigantes do futebol, mas se enfrentaram poucas vezes ao longo da história.

1994

  • Estudiantes 2×0 Flamengo (Volta)
  • Flamengo 0x0 Estudiantes (Ida)

1992

  • Estudiantes 1×1 Flamengo
  • Flamengo 1×0 Estudiantes

1991

  • Estudiantes 0x2 Flamengo
  • Flamengo 1×1 Estudiantes

1988

  • Flamengo 3×0 Estudiantes
  • Estudiantes 1×1 Flamengo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar