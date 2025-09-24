Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condenado, Bruno Henrique, do Flamengo, pode sofrer um aumento na pena

No primeiro julgamento sob a acusação de beneficiar apostadores, Bruno Henrique foi punido com 12 partidas de suspensão, além do pagamento de uma multa no valor de R$ 60 mil
Julgado e condenado em primeira instância sob a acusação de beneficiar apostadores, Bruno Henrique pode ter sua pena agravada. A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) entrou com recurso e solicitou o aumento da pena do atacante do Flamengo. A informação é do GE.

No primeiro julgamento, Bruno Henrique foi punido com 12 partidas de suspensão, além do pagamento de uma multa no valor de R$ 60 mil. A sanção é em decorrência da condenação do atacante no Artigo 243-A, que consiste em influenciar o resultado da partida, burlando a ética desportiva. Neste momento, o atleta está liberado para jogar em virtude de um efeito suspensivo.

A Procuradoria, no entanto, solicita a revisão da absolvição de Bruno Henrique no Artigo 243 (atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende). Ela alega que o atacante se beneficiou ao avisar o seu irmão que receberia o cartão amarelo e que também prejudicou o clube com a ação, já que desvaloriza o passe do atleta.

Durante o julgamento, a defesa argumentou que o cartão que o atleta teria supostamente forçado seria benéfico ao Flamengo, já que, desta maneira, o jogador cumpriria suspensão contra o Fortaleza e estaria disponível para o duelo contra o Palmeiras naquela edição do Brasileirão. Foi dito também que o clube teria inclusive solicitado a Bruno Henrique para tomar o cartão.

Relembre o caso

O caso remonta a novembro de 2023, quando o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, em Brasília, em partida do Campeonato Brasileiro.

O atacante rubro-negro recebeu um cartão amarelo por uma falta e, em seguida, outro por insultar o árbitro, que resultou na sua expulsão.

A Procuradoria do STJD enquadrou o jogador nos artigos 243, §1º, Art. 243-A. Também foram citados os artigos 184 e 191, inciso III, além do artigo 65 (incisos II, III e V) do Regulamento Geral de Competições da CBF.

