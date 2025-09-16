Relembre o último jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores

Rubro-Negro perdeu e foi eliminado pelos argentinos em 1994, mas tem bom retrospecto diante dos adversário ao longo da história / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Estudiantes são dois gigantes do futebol, mas se enfrentaram poucas vezes ao longo da história. Apesar de ambos serem campeões da Libertadores, os caminhos das duas equipes nunca se cruzaram na competição sul-americana. Afinal, os clubes se enfrentaram apenas oito vezes, com três vitórias rubro-negras, uma dos “Pincharratas” e quatro empates. O próximo duelo será nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental. Os times se cruzaram nos anos de 1988, 1991, 1992 e 1994. Apenas em 92, os duelos ocorreram pela segunda fase Libertadores, enquanto o restante na fase inicial. O Flamengo avançou em três ocasiões na disputa, enquanto o Estudiantes passou uma única vez, que foi em 94, última vez do confronto dos clubes.

No jogo de ida, os times não tiraram o zero do placar, no Maracanã. No entanto, na partida de volta, em La Plata, os argentinos venceram por 2 a 0, com gols de Méndez e Ferreyra, os dois de cabeça. Com o resultado, o Esdudiantes avançou para segunda fase, mas foi eliminado logo em seguida para o Cruzeiro. O time brasileiro tinha Sávio e Nélio como atacantes referências. Além deles, o goleiro Gilmar também era um dos nomes conhecidos. Reação após eliminação A eliminação na época foi um banho de água fria. O Fla chegou à temporada com alta expectativa por conta do vice-campeonato de 1993, porém foi eliminado pela primeira vez na fase inicial da Libertadores. Em desembarque ao Rio após derrota, os jogadores acreditaram que o empate no Maracanã foi crucial para a queda precoce. “Infelizmente, não vencemos a equipes deles aqui no Maracanã. Realmente, ficou muito difícil. Mas agora é manter a tranquilidade para seguir fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro”, disse o atacante Nélio à Globo na época. “Eles (Estudiantes) tiveram apoio da torcida e usando as coisas que o futebol argentino, a gente sabe, usa. Foi muito difícil reverter essa situação com o resultado aqui no Maracanã”, lamentou o goleiro Gilmar.

Com a eliminação, o Flamengo teve apenas o Campeonato Brasileiro para se concentrar. Naquela época, o time estava em situação irregular e com a defesa sendo criticada pela torcida. Se a equipe carioca for eliminada, ficará também somente com a competição em disputa. No entanto, a situação é bem diferente. O time sob comando de Filipe Luís sofreu apenas 30 gols no anos, sendo 10 no Brasileirão. Além disso, está na liderança, com 50 pontos. Flamengo x Estudiantes: ida e volta pela Libertadores 1994 Estudiantes 2×0 Flamengo (Volta)

Flamengo 0x0 Estudiantes (Ida) 1992