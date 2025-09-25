Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo é nesta quinta-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Estudiantes e Flamengo se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no estádio Uno Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Estudiantes x Flamengo: como chegam os times

Eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final, o Flamengo entra sob pressão para evitar mais um fracasso na temporada. Com um dos elencos mais caros do país, a expectativa da diretoria e da torcida é ir mais longe nas competições. O time é líder do Campeonato Brasileiro, mas se cair na Liberta, esta será a única possibilidade de título que a equipe terá no segundo semestre.

A vitória por 2 a 1 no Maracanã frustrou o desejo rubro-negro de construir uma vantagem maior para o duelo de volta, mas o time poderá contar com retornos no jogo de volta. Ausentes na primeira partida, o lateral Alex Sandro e o volante Jorginho devem ser as grandes novidades no Flamengo nesta quinta-feira. A dupla se recuperou de problemas musculares e está à disposição do treinador. Somente dois atletas não viajaram para Buenos Aires, na terça-feira, o volante Pulgar e o atacante Michael, ambos por questões físicas.