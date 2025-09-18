Transmissão Flamengo x Estudiantes: assistir ao vivo - grátis

Jogo da Libertadores entre Flamengo e Estudiantes acontece hoje, 18, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Flamengo e Estudiantes jogam hoje, quinta-feira, 18 de setembro (18/09), em partida de ida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025.

O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), terá lances em tempo real no YouTube da Cazé TV e narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.