Transmissão Flamengo x Estudiantes: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Flamengo x Estudiantes: assistir ao vivo - online e grátisJogo da Libertadores entre Flamengo e Estudiantes acontece hoje, 18, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Flamengo e Estudiantes jogam hoje, quinta-feira, 18 de setembro (18/09), em partida de ida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025.
O jogo, que tem transmissão ao vivo e com imagens na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming), terá lances em tempo real no YouTube da Cazé TV e narração sem imagens na Fla TV, ambos grátis.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube da Cazé TV ou da FLA TV.
Flamengo x Estudiantes ao vivo hoje (18/09): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e começa às 21h30min (horário de Brasília).
Flamengo x Estudiantes: onde assistir à transmissão do jogo
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
- YouTube: Cazé TV
Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes
Jorginho, Alex Sandro e Juninho estão fora da partida desta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pelas quartas da Libertadores.
- GOLEIROS: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves
- DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã
- MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Luiz Araújo
- ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
Flamengo e Estudiantes são dois gigantes do futebol, mas se enfrentaram poucas vezes ao longo da história.
1994
- Estudiantes 2×0 Flamengo (Volta)
- Flamengo 0x0 Estudiantes (Ida)
1992
- Estudiantes 1×1 Flamengo
- Flamengo 1×0 Estudiantes
1991
- Estudiantes 0x2 Flamengo
- Flamengo 1×1 Estudiantes
1988
- Flamengo 3×0 Estudiantes
- Estudiantes 1×1 Flamengo