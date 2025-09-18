Como Flamengo pretende financiar construção de estádio

Rubro-Negro altera projeção da gestão anterior e prevê custo de R$ 3,1 bilhão para construir arena no terreno do Gasômetro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo apresentou, na última quarta-feira (17), novos prazos e custo para construir o estádio no terreno do Gasômetro. Além disso, também detalhou como pretende pagar os custos da obra. O clube deve optar pelo estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Afinal, a diretoria rubro-negra deve fazer uma poupança nos próximos anos e arrecadar novas fontes de renda, como venda de naming rights. O Flamengo pretende implementar a partir de janeiro de 2026. Com a mudança do prazo de inauguração, o clube ganha mais tempo para fazer uma reserva para ajudar a arcar com o custo bilionário.

Na primeira fase, do início de 2026 até agosto de 2028, o Flamengo separará R$ 5,8 milhões por mês para essa reserva especial. O início da obra da estrutura do novo estádio está prevista para 2033. Posteriormente, a diretoria estima poupar R$ 11,6 milhões mensais, além de gastar outras quantias para obra no terreno e para questões burocráticas, como licenças. Por fim, o Rubro-Negro desembolsaria R$ 12 milhões mensais com os custos. A diretoria também estima arrecadar R$ 195 milhões com a venda do potencial construtivo da sede da Gávea, de acorodo com a “ESPN”. Além disso, o clube também prevê ganhos com camarotes, cadeiras cativas e naming rights pelo período de cinco anos.