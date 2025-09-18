Flamengo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Flamengo e Estudiantes se enfrentam hoje, quinta-feira, 18 de setembro (18/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Flamengo x Estudiantes: como chegam os times

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira, no Maracanã, e tenta se manter embalado na temporada. Com números impressionantes na defesa e no ataque, o Rubro-Negro perdeu apenas sete vezes no ano. Na Libertadores, o time carioca perdeu somente para o Central Córdoba (ARG) na fase de grupos. De lá para cá, foram dois empates e quatro vitórias consecutivas. Além disso, um placar elástico é bem-vindo para o jogo da volta ser mais tranquilo.

Dentro de campo, o técnico Filipe Luís terá os retornos de Bruno Henrique, poupado por um incômodo na coxa, e de Varela, recuperado de pubalgia. A volta de dois titulares importantes aumenta a confiança do elenco para este duelo. Por outro lado, Jorginho, Alex Sandro e Pulgar seguem em tratamento de suas lesões e serão baixas para o jogo da Libertadores. Os dois primeiros, aliás, devem voltar na partida de volta na próxima quinta-feira. Por fim, o volante chileno voltou às atividades no gramado, mas ainda precisa de ao menos de duas semanas para ser liberado para a última fase. Ele, afinal, se recupera da fratura no quinto metatarso do pé direito.