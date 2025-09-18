Arrascaeta e Pedro podem atingir marcas históricas pelo Flamengo

Meia e centroavante entram em campo nesta quinta-feira (18) contra o Estudiantes, no Maracanã, pelas quartas da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Em grande fase pelo Flamengo, Arrascaeta e Pedro podem bater recordes na noite desta quinta-feira (18) contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com os dois juntos em campo, a torcida rubro-Negra pode ter a certeza que as chances de gols aumentam significativamente. E éxatamente isso os jogadores procuram nesta partida. Arrascaeta vive uma das melhores temporadas e já igualou o número de gols de seu ano mais goleador. Afinal, são 18 gols em 43 jogos, assim como em 2019, quando fez 18 gols em 52 partidas. Ao todo, são 91 gols em 335 partidas pelo Rubro-Negro. O uruguaio, aliás, está a três gols de igualar Doval, maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo com 94 gols.