Quando Flamengo vai jogar? Veja quando será o próximo jogo do time

Eliminado pelo Bayern no Mundial, o Flamengo se reorganiza para o segundo semestre e tem duelo marcado com o Santos no dia 16 / Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eliminado nas oitavas de final, o Rubro-Negro acumulou aproximadamente R$ 152,1 milhões em premiações e direciona suas pretensões para a manutenção da liderança no Brasileirão, além do sucesso nas fases seguintes da Libertadores e da Copa do Brasil. Ainda com ajustes pendentes devido aos jogos adiados por conta do Mundial, o próximo compromisso do Flamengo com data confirmada será contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho, às 21h30 (horário de Brasília). Flamengo: próximo jogo e confrontos adiados

A partida contra o Santos colocará o Flamengo frente a frente com o craque Neymar, que renovou com o Peixe durante a pausa para o Mundial. O duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Até o confronto com a equipe santista, o Flamengo terá um total de 11 jogos na temporada, sendo que as partidas da 12ª rodada (contra o Sport) e da 13ª (contra o São Paulo) ainda serão remarcadas pela CBF.