Fifa exalta Cano, do Fluminense, em duelo vencido contra Lautaro

Através de seu site oficial, a entidade máxima do futebol deu destaque para o duelo de compatriotas: Cano x Lautaro, exaltando, assim, o atacante do Fluminense. A matéria fala da característica que os aproxima – os gols de um toque só. Isso porque mais de 70% dos 106 tentos de Cano pelo Flu foram de primeira.

Após a épica vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão (ITA) , na última segunda-feira (30/6), até mesmo o site da Fifa se rendeu a Germán Cano. Afinal, com apenas 3′ de jogo, foi o artilheiro da camisa 14 quem abriu o caminho no triunfo por 2 a 0, que classificou o Fluzão rumo às quartas de final.

Eles lembram também das chances dos atacantes no jogo. Além do gol, o camisa 14 tricolor tentou chute de virada, do meio-campo e deu até corta-luz para finalização perigosa de Arias. Já Lautaro teve três oportunidades em um curto período de tempo na etapa final. Em duas delas, parou em Fábio. Na terceira, a trave foi quem salvou o Fluminense.

Assim, o capitão da Inter encerrou sua participação no Mundial com dois gols, sendo o artilheiro dos italianos. Já Cano guardou pela primeira vez no certame, encerrando um jejum de cinco partidas sem marcar. Agora, o Fluminense encara o Al-Hilal (SAU), na sexta-feira (4/7), pelas quartas de final do Mundial. Quem vencer encara o ganhador do confronto entre Palmeiras e Chelsea (ING), que ocorre no mesmo dia.