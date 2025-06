Flamengo é superado em 4 a 2 pelo Bayern e se despede do Mundial de Clubes

Com a classificação, o Bayern de Munique irá enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final da competição. O duelo entre os clubes está datado para ocorrer no próximo sábado, 5, às 13 horas, em Atlanta. A equipe francesa se classificou após bater o Inter de Miami por 4 a 0.

O fim da linha chegou para mais um clube brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa. O Flamengo foi superado pelo Bayern de Munique em 4 a 2 neste domingo, 29, no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e se despediu nas oitavas de final do maior torneio de futebol do mundo. Os gols da equipe alemã forma marcados por Goretza, Harry Kane (2x) e Erick Pulgar (contra), enquanto Gerson e Jorginho descontaram para os Rubro-Negros.

Flamengo x Bayern: como foi o jogo

Raça não faltou ao Flamengo, ainda que a desclassificação tenha ocorrido. Desde a escalação, o técnico Filipe Luís contou com o que poderia ter de melhor em campo, mas o grupo alemão também entrou para o jogo com o mesmo pensamento — e também com o time completo —, e as diferenças de nível entre os clubes se denotaram no resultado final.

Logo aos cinco minutos de partida, após uma cobrança de escanteio de Kimmich, Erick Pulgar acabou cabeceando dentro do próprio gol, o que colocou o Rubro-Negro em desvantagem. Em resposta, aos seis minutos, em um contra-ataque, Arracaesta tentou o empate, mas a finalização foi para fora — e quem voltou a mexer no placar novamente foi a equipe alemã.

Aos oito minutos, em um chute de fora da área, Harry Kane contou com um desviou em Léo Ortiz para ampliar o marcador para o Bayern. Mas o Flamengo não parou de lutar para diminuir a desvantagem. Se colocando no jogo com chutes ameaçadores de Luiz Araújo, o Rubro-Negro conseguiu mexer no placar aos 32 minutos, quando Gerson fez uma forte finalização após um belo passe de Arrascaeta.

A partir daí, o jogo ficou mais truncado entre os times, mas nem o equilíbrio na posse de bola e as finalizações do clube carioca intimidaram o Bayern, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 1 após Goretza, aos 40 minutos, finalizar de fora da área após um desarme errado de Luiz Araújo e balançar novamente as redes bávaras.