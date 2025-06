Flamengo se pronuncia após eliminação na Copa do Mundo de Clubes: "Sentimento de orgulho"

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane reacts during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between Brazil's Flamengo and Germany's Bayern Munich at the Hard Rock Stadium in Miami on June 29, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Chegou ao fim a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Neste domingo, 29, o Rubro-Negro foi derrotado por 4 a 2 para o Bayern de Munique, em Miami, se despedindo da competição ainda nas oitavas de final. De forma oficial, o clube se pronunciou após a eliminação nesta segunda, 30, e salientou que o sentimento interno é de orgulho e gratidão. “A participação do Flamengo na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA chega ao fim com um sentimento de gratidão, orgulho e convicção de que seguimos no caminho certo. Tivemos a oportunidade de representar o Brasil e a América do Sul em um torneio histórico, enfrentando grandes clubes e mostrando, mais uma vez, a força do nosso escudo, da nossa camisa e da nossa Nação”, disse o clube.

Veja a nota oficial do Flamengo divulgada nesta segunda-feira: “A participação do Flamengo na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA chega ao fim com um sentimento de gratidão, orgulho e convicção de que seguimos no caminho certo. Tivemos a oportunidade de representar o Brasil e a América do Sul em um torneio histórico, enfrentando grandes clubes e mostrando, mais uma vez, a força do nosso escudo, da nossa camisa e da nossa Nação. Foi um passo importante na trajetória de internacionalização da marca Flamengo, que segue crescendo e ganhando reconhecimento em todo o mundo. Agradecemos à FIFA pela organização e pela oportunidade de integrar esse novo capítulo da história do futebol global. Ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado pelo apoio que fortaleceu essa jornada e permitiu o encontro de rubro-negros de todos os cantos do mundo na Casa Flamengo.

Nosso eterno camisa 10, Zico, embaixador do clube, foi um verdadeiro símbolo do Flamengo por onde passou: generoso, presente, disponível e reverenciado por todos. Sua atuação foi, como sempre, a de um supercraque. Obrigado, Galinho! Aos amigos da Stockton University, nossa gratidão pela calorosa recepção e por toda a estrutura oferecida em Atlantic City — uma passagem que certamente ficará na memória de todos. A Nação mais uma vez deu um show à parte. Em cada canto dos Estados Unidos ouvimos forte o nosso “onde estiver, estarei...”. Vocês são o combustível do Flamengo e nos fazem sempre sonhar mais alto.