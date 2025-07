Zenit paga multa rescisória à vista para contratar Gerson, do Flamengo

A novela sobre a saída de Gerson do Flamengo está bem perto do fim. Afinal, o Zenit, da Rússia, depositou, à vista, a multa rescisória de 25 milhões de euros (mais de R$ 160 milhões, na cotação atual) para ter o meio-campista neste início de temporada europeia. O jogador desembarcou, na manhã desta terça-feira (1) com a delegação rubro-negra no Rio de Janeiro após a disputa do Mundial de Clubes. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria dos russos, que já conversavam com o clube carioca há cerca de um mês, viram o interesse do Al-Nassr na última semana. Eles, então ,fizeram questão de agilizar o pagamento do valor para não perder o negócio e contar com o atleta em seu elenco.