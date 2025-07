Ex-técnico de time da Inglaterra passa a trabalhar em aeroporto

O técnico Luke Williams, que trabalhava no Swansea City, da Segunda Divisão da Inglaterra, optou por mudar sua área de atuação. O clube do País de Gales decidiu demiti-lo em fevereiro após uma passagem que teve pouco mais de um ano. A mudança de profissão tornou-se pública na semana passada, quando ele foi flagrado no aeroporto de Bristol com um colete e uniforme do seu novo cargo. Assim, sua incumbência é ajudar passageiros que contam com dificuldades em se locomover.

Em entrevista ao jornal inglês “The Athletic”, Luke citou que escolheu modificar sua função, totalmente distinta do futebol, pela necessidade em sustentar seus filhos.