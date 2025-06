Flamengo e Inter se reencontram pela Libertadores; veja retrospecto

O sorteio das oitavas de final da Libertadores nesta segunda-feira (2) colocou o duelo brasileiro entre Flamengo e Internacional. Aliás, será a terceira vez na história que as equipes se encontram pelo torneio continental, com vantagem para os rubro-negros. A equipe colorada decide o jogo no Beira-Rio por ter melhor campanha.

Em 1993, Flamengo e Inter fizeram o primeiro embate no Beira-Rio. Na estreia da Libertadores, empate sem gols. Depois, o confronto no Maracanã teve vitória rubro-negra por 3 a 1. Naquela ocasião, o time rubro-negro avançou como líder da chave, com sete pontos, e o Internacional, com três, foi eliminado em último.