Fortaleza tem negociação avançada para contratar Marinho, do Flamengo

O Tricolor do Pici tem conversas com Marinho e seu staff há pelo menos 15 dias. Atacante de 33 anos está afastado do Flamengo e o clube carioca não irá dificultar a saída

O Fortaleza tem conversas avançadas com o staff de Marinho para acertar a contratação do atacante, atualmente no Flamengo. O Tricolor está no mercado da bola em busca de um jogador com características semelhantes ao de Moisés, que recentemente foi vendido ao Cruz Azul-MEX. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

O Esportes O POVO apurou que a diretoria do Fortaleza conversa há pelo menos 15 dias com Marinho e seu staff, período em que a negociação começou a ganhar força. O cenário é positivo para um desfecho de acerto entre o atacante de 33 anos e o clube cearense.

O Fortaleza tem buscado, desde a venda de Moisés ao futebol mexicano, um jogador que atue pelos lados do campo que possua características semelhantes, que incluem velocidade e boa capacidade nos duelos um contra um. No Flamengo desde 2022, Marinho foi afastado recentemente após um ato de indisciplina e perdeu espaço no Rubro-Negro.

Com contrato até o fim da temporada, o Flamengo não irá dificultar a saída de Marinho para outro clube. O Fortaleza, por outro lado, quer contar com o atacante o quanto antes para o retorno da Série A após a pausa pela Data Fifa.



São Paulo também se interessou por Marinho

O São Paulo chegou a demonstrar interesse na contratação de Marinho durante o mês de maio, mas as negociações esfriaram. A alta pedida salarial do jogador acabou sendo um empecilho para o clube paulista, que não se dispôs a arcar com a pedida.