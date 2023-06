Alvo do Fortaleza: veja os números de Marinho na passagem pelo Flamengo

Jogador de 33 anos, que viveu altos e baixos no clube carioca, tem negociação avançada com Leão do Pici

O Fortaleza segue ativo no mercado da bola em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada. Desta vez, o Leão do Pici tem conversas avançadas com o staff de Marinho para acertar a contratação do atacante, atualmente no Flamengo.

Pelo clube carioca, o jogador de 33 anos acumula 59 jogos, seis gols marcados e nove assistências. Desde janeiro de 2022 no Rio, ele não conseguiu desempenhar o futebol dos tempos de Santos e viveu altos e baixos com a camisa rubro-negra.

Neste ano, são apenas 16 partidas, sendo titular em cinco. Além disso, Marinho ainda não marcou nenhum gol. Recentemente, foi afastado após um ato de indisciplina e perdeu ainda mais espaço no time. A última vez em que ele esteve em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, no dia 7 de maio, pela Série A.

Negociação avançada

O Esportes O POVO apurou que a diretoria do Tricolor conversa há pelo menos 15 dias com o jogador e seu staff, período em que a negociação começou a ganhar força. O cenário é positivo para um desfecho de acerto entre o atacante de 33 anos e o clube cearense.

Desde a venda de Moisés ao futebol mexicano, o Fortaleza tem buscado um jogador que atue pelos lados do campo que possua características semelhantes, que incluem velocidade e boa capacidade nos duelos um contra um.