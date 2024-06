Cruzeiro anuncia contratação do zagueiro Jonathan Jesus, ex-Ceará

Visto com bons olhos pela diretoria mineira, Jonathan assinou um contrato longo, de cinco anos, com a Raposa

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta sexta-feira, 21, o zagueiro Jonathan Jesus, ex-atleta do Ceará. Vendido por R$ 8,25 milhões, o defensor se tornou a maior venda direta do Alvinegro de Porangabuçu, desabancando o atacante Saulo Mineiro, vendido por R$ 7,1 milhões em 2021 para o Yokohama FC, do Japão.

Titular no time de Vagner Mancini, Jonathan veio da base do Ceará, estreou profissionalmente em 2023, com Eduardo Barroca, mas veio ganhar mais oportunidades em 2024, se tornando peça presente no setor defensivo alvinegro no decorrer da Série B.

Visto com bons olhos pela diretoria mineira, Jonathan assinou um contrato longo, de cinco anos, com a Raposa. Em acordo com o Ceará, o clube alvinegro permaneceu com 10% do atleta.