Mancini comenta saídas de Jonathan e Bruninho: "Necessidades financeiras"

Com a janela de transferência se aproximando – vai do dia 10 de julho até 2 de setembro – o Ceará deve se reforçar em busca de qualificar a equipe e aumentar o número de atletas no elenco

O técnico do Ceará, Vagner Mancini, comentou sobre as saídas recentes de Jonathan, vendido ao Cruzeiro por R$ 8,25 milhões, e Bruninho, que jogará pelo Boavista, de Portugal. Em coletiva após o empate contra o Sport, na Arena Castelão, o treinador alvinegro citou a necessidade financeira vivida pelo clube.

“O Ceará também tem necessidades financeiras. A gente tem que entender isso daí. O clube atravessa um momento em que a venda do Jonathan veio para solucionar alguns problemas importantes no nosso dia a dia, que também interferem decisivamente no que nós estamos fazendo. Então era importante e a diretoria tomou as decisões que tinham que ser tomadas, tanto na saída do Jonathan como do Bruninho”, comentou Mancini.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a janela de transferência se aproximando – vai do dia 10 de julho até 2 de setembro – o Ceará deve se reforçar em busca de qualificar a equipe e aumentar o número de atletas no elenco.