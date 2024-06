Presidente do Ceará revela controle de dívidas e situação econômica do clube

Presidente do Ceará, João Paulo Silva esclareceu em conversa com a imprensa na tarde dessa quinta-feira, 20, a situação em relação às dívidas do clube. Em março deste ano, o Ceará chegou a ser proibido de fazer contratações como punição pelas dívidas em atraso com o Yokohama.

De acordo com o mandatário alvinegro, o quadro financeiro do clube se mostra estável. Até julho, o time pagará a última parcela da dívida referente à compra dos direitos econômicos de Saulo Mineiro. O valor total da compra foi de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação da época).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do débito a ser quitado, o Vovô segue pagando o Atlético-MG pela compra do meia Guilherme Castilho. O Galo ainda tem cerca de R$ 3,6 milhões a receber do Alvinegro. O valor total da negociação foi de R$ 9,6 milhões.