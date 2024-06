"Não estou disponível para negociar esse ano", diz presidente do Ceará sobre Pulga

Atleta teve o nome especulado em clubes do Brasil, como Corinthians, e da Ásia, mas mandatário alvinegro deseja que negociação do jogador ocorra apenas em 2025

"Garanto a vocês: o Ceará não recebeu nenhuma proposta. Tudo isso é especulação. Vejo pela imprensa (os nomes de) Bahia, Athletico-PR, Corinthians, mas tudo isso é especulação. É lógico que o Pulga é um jogador que chamou a atenção, vem fazendo gol, vem jogando e dando assistência, é um jogador interessante, mas, de fato, o Ceará não recebeu nada até hoje. Para ser bem honesto com vocês, o presidente de um clube que não vou falar o nome me ligou para sondar. Só isso. Imagino que até às vezes a cabeça do atleta fique confusa, mas não estou disponível para negociar o Pulga esse ano. Minha ideia é que ele fique no Ceará pois vai nos ajudar muito no nosso principal objetivo que é voltar para a Série A. Quero que ele fique e aí no começo do ano é uma outra situação", salientou João Paulo.

Cobiçado no mercado da bola, onde recebeu sondagem de Corinthians e até mesmo de clubes estrangeiros , o atacante Erick Pulga deverá permanecer no Ceará pelo menos até o final do ano . Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, 20, o presidente do clube, João Paulo Silva, esclareceu que o Vovô não recebeu qualquer proposta direta de qualquer time e salientou que só estará aberto para negociar o atleta em 2025.

Sobre a porcentagem do jogador, o presidente do Alvinegro de Porangabuçu explicou que o clube detém 40% do jogador e não possui, no momento, condição financeira para adquirir mais do que isso com o Atlético Cearense.

"Infelizmente, nesse momento, não consigo tirar do caixa para fazer uma aquisição de um percentual maior. Hoje o Ceará detém 40% e 50% é do Atlético Cearense. Cheguei a conversar com o Ari, mas infelizmente, dentro da nossa realidade, não conseguimos chegar a um número que ele tem em mente", frisou.