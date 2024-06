Mancini destaca chances perdidas pelo Ceará e enfatiza "queda de rendimento"

Além da dificuldade da equipe nas finalizações, o técnico ressaltou o alto nível competitivo do campeonato

Após o empate sem gols contra o Sport na Arena Castelão, o Ceará chega ao meio da tabela ocupando a 10ª posição. Em uma partida sem grandes jogadas, a performance do Alvinegro foi novamente marcada pelo desperdício de chances de gol, fato destacado pelo técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva pós-jogo.

Ainda sobre as chances desperdiçadas, Mancini relembrou as primeiras partidas da Série B, jogos em que o time sofreu com o mesmo problema. Apesar de ter somado um ponto nas últimas três partida, o técnico alvinegro ressaltou que o G-4 segue sendo o principal foco da equipe.

“Acho que o Ceará teve uma queda de rendimento, hoje até alternou entre bons e maus momentos, mas temos que recuperar rapidamente nossa maneira de jogar com intensidade para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G-4 que é nosso objetivo”, declarou.

Agora, o Ceará se prepara para encarar a Ponte Preta fora de casa na próxima rodada. A partida acontece na terça-feira, 25, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli.