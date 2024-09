Corinthians: confira provável escalação para duelo contra Fortaleza na Sul-Americana

Depay, principal contratação da equipe para 2024, deve estar à disposição de Ramon Díaz para o duelo frente ao Tricolor do Pici

O Alvinegro do Parque São Jorge vai em busca de chegar à semifinal do torneio e consolidar um bom momento na temporada. Para isso, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim, se classifica.

Com a vantagem no placar, após ter vencido a ida por 2 a 0 , o Corinthians recebe o Fortaleza , nesta terça-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, às 21h30min.

No entanto, Ramon Díaz sabe que todo cuidado é pouco. Para armar a melhor escalação, o técnico argentino terá que superar alguns desfalques importantes: Raniele, Alex Santana, Palácios — todos no departamento médico — e Héctor Hernandéz — não foi inscrito no torneio.

Depay, principal contratação da equipe para 2024, deve estar à disposição de Ramon para o duelo frente ao Tricolor do Pici. Ausência no confronto inicial, na Arena Castelão, na última terça-feira, 17, o holandês realizou sua estreia no sábado, 21, na vitória corintiana por 3 a 0, sobre o Atlético-GO, pela Série A.