Fortaleza nunca venceu Corinthians na Neo Química Arena, onde Timão não perde por 2 gols há 7 meses

O Leão do Pici, para avançar à semifinal da Sula, precisa vencer o clube paulista por três ou mais gols de diferença. Caso triunfo com margem de dois tentos, a decisão pela vaga será nos pênaltis

Além do contexto complicado que o Fortaleza tem de reverter a desvantagem do primeiro jogo, o duelo contra o Corinthians nesta terça-feira, 23, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, também envolve um tabu histórico. Afinal, o Tricolor do Pici nunca venceu o Corinthians como visitante.

Ao todo, o Leão enfrentou o Alvinegro 17 vezes na capital paulista, recorte em que amargou 11 derrotas e seis empates – três aconteceram de forma consecutiva nos últimos encontros. Para avançar de fase na Sula, os comandados de Vojvoda terão não apenas que dar fim ao tabu, como vencer por pelo menos dois gols de diferença.