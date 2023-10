Adversário do Fortaleza, Corinthians tem quatro vitórias nos últimos 15 jogos

Na última partida, atuando com time reserva, foi derrotado pelo arquirrival São Paulo, de virada, por 2 a 1, no Estádio do Morumbi

Adversário do Fortaleza nesta terça-feira, 3, pelo duelo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians vive situação delicada na temporada. O clube de Mano Menezes, anunciado na quinta-feira, 28, para substituir Vanderlei Luxemburgo, soma quatro vitórias nos últimos 15 jogos, conquistados contra Newell's Old Boys e Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, e contra Coritiba e Botafogo, pela Série A.

No período, registra ainda sete empates e quatro derrotas, com 18 gols marcados e 17 sofridos. Na última partida, atuando com time reserva, foi derrotado pelo arquirrival São Paulo, de virada, por 2 a 1, no Estádio do Morumbi.

Sob o comando de Mano Menezes, o Timão tenta retornar à final da competição internacional após 10 anos. A última vez que disputou um título continental aconteceu em 2013, quando conquistou a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo.