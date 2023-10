Fortaleza e Corinthians chegam a duelo decisivo com apenas uma derrota cada na Sul-Americana

Fortaleza e Corinthians chegam ao confronto decisivo pela semifinal da Copa Sul-Americana com uma derrota cada. O Leão jogou quatro partidas a mais do que o Timão ao longo da competição.

Nas oitavas de final, o Fortaleza bateu o América como mandante e visitante e o Libertad, no Paraguai. Os empates aconteceram contra os paraguaios, no confronto dramático na capital cearense, e contra o Corinthians, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal.

Das oito vitórias do Tricolor, cinco foram ainda na fase de grupos diante de Palestino-CHI e San Lorenzo-ARG, duas vezes cada dentro e fora de casa, e Mérida, esta no Castelão.

O Timão, por sua vez, venceu por duas vezes o Universitário-PER, dentro e fora de casa, em confronto válido pelo playoff.

Os outros dois triunfos aconteceram contra os argentinos Newell's Old Boys e Estudiantes, ambos na Neo Química Arena.

Os dois empates na campanha corintiana ocorreram diante do Fortaleza, na partida de ida da semifinal, e do Newell´s Old Boys, no duelo pelas oitavas de final na casa do rival argentino.