Após empate com Fortaleza, Vanderlei Luxemburgo é demitido do Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 27, a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. O empate contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana marcou a despedida do comandante do Timão.

Luxemburgo comandou o Corinthians em 38 partidas em 2023, registrando 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O desempenho do Coringão, no entanto, causava desagrado entre torcedores e dirigentes do clube paulista.

O confronto decisivo valendo vaga na final da Copa Sul-Americana acontece na terça-feira, 3, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).