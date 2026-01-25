Torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza são suspensas de jogos

Torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza são suspensas de jogosTorcida Organizada do Ceará (TOC) e Torcida Força da Galera (TFG) não poderão acessar estádios; grupos se envolveram em uma briga na quinta-feira, 22
A Torcida Organizada do Ceará (TOC) e a Torcida Força da Galera (TFG), do Fortaleza, foram suspensas de jogos dos times respectivos. A decisão foi anunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) neste domingo, 25.
O MPCE determinou a suspensão devido a um confronto entre os grupos, que ocorreu após a partida entre Fortaleza e Horizonte, na quinta-feira, 22. Na ocasião, um homem chegou a ser baleado na cabeça.
Torcidas organizadas estão suspensas por uma partida
Com comunicado à Federação Cearense de Futebol (FCF) nesse sábado, 24, a decisão já está em vigor. Também foram notificados ambos os clubes, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), e o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE).
A suspensão é válida por uma partida. A TOC não poderá acessar o jogo entre Ceará e Ferroviário, que ocorre neste domingo, enquanto a TGF está impedida de entrar no estádio para a partida entre Fortaleza e Floresta, que acontece na segunda-feira, 26.