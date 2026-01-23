2ª fase do Campeonato Cearense: datas, horários e confrontos

Segunda fase do Campeonato Cearense: veja datas, horários e confrontosCeará e Fortaleza encabeçam cada um dos novos grupos, e se enfrentam na última rodada
Após o encerramento dos últimos jogos desta quinta-feira, 22, que definiram as posições das equipes dos dois grupos A e B, o Campeonato Cearense conheceu os times que avançaram para a segunda fase do torneio, que antecede a fase final com os confrontos de mata-mata. As seis equipes de melhor campanha foram divididas em dois novos grupos, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogos únicos.
Das cinco equipes que estiveram no Grupo A do Manjadinho, só três seguiram adiante. O Fortaleza (1°), invicto e sem sofrer gols, foi o primeiro da chave, acompanhado de Ferroviário (2°) e Horizonte (3°). Já no Grupo B, o Ceará (1°), também invicto, avançou na primeira colocação, com Floresta (2°) e Iguatu (3°), logo em seguida.
O novo Grupo C, encabeçado pelo Leão do Pici, enfrenta em jogos de ida os times do agora Grupo D, liderados pelo Vovô. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, fase em que os confrontos voltam a ocorrer entre equipes do mesmo grupo. Dessa forma, não há possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.
Quixadá, Maranguape, Maracanã e Tirol obtiveram pontuação insuficiente para disputar a segunda fase do certame estadual e participarão do quadrangular do rebaixamento, que coloca as equipes frente a frente em duelos únicos.
Leia mais
-
Primeiro Clássico-Rei de 2026 tem data e horário definidos; saiba os detalhes
-
Fortaleza vence o Horizonte e confirma liderança do Grupo A do Campeonato Cearense
-
Ferroviário vence Quixadá de virada e avança para segunda fase do Cearense
-
Com Ceará e Fortaleza na liderança, 1ª fase do Cearense chega ao fim; veja os cenários
-
Campeonato Cearense terá VAR System na segunda fase; VAR completo só na semifinal
Clássico-Rei
Fortaleza e Ceará avançaram à segunda fase do Campeonato Cearense como líderes de seus respectivos grupos. Se, na etapa inicial da competição, os dois rivais não poderiam se enfrentar por conta do regulamento, agora Vovô e Leão já têm data e horário definidos para o primeiro Clássico-Rei de 2026.A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou que Fortaleza e Ceará se enfrentam na terceira e última rodada da segunda fase, no dia 8 de fevereiro, às 18 horas. O local da partida será na Arena Castelão.
Mandos de campo na segunda fase
Os melhores classificados — Fortaleza (1º do A), Ceará (1º do B) e Ferroviário (2º do A e melhor 2º colocado) — terão dois mandos de campo nesta fase do Manjadinho. Floresta (2º do B), Iguatu (3º do B) e Horizonte (3º do A) terão apenas um mando de campo e decidem suas trajetórias em mias jogos como visitantes.
Veja as datas e horários dos jogos
1ª rodada
- 25/01 - 18h - Ferroviário x Ceará
Estádio Presidente Vargas (PV)
- 26/01 - 20h30min - Fortaleza x Floresta
Estádio Presidente Vargas (PV)
- 27/01 - 19h - Iguatu x Horizonte
Estádio Morenão
2ª rodada
- 30/01 - 19h - Floresta x Ferroviário
Estádio Domingão
- 31/01 - 16h30min - Fortaleza x Iguatu
Estádio Presidente Vargas (PV)
- 01/02 - 18h - Ceará x Horizonte
Estádio Presidente Vargas (PV)
3ª rodada
- 8/02 - 18h - Ceará x Fortaleza
Arena Castelão
- 8/02 - 18h - Ferroviário x Iguatu
Estádio Presidente Vargas (PV)
- 8/02 - 18h - Horizonte x Floresta
Estádio Domingão