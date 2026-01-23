2ª fase do Campeonato Cearense: datas, horários e confrontos

Taça do Campeonato Cearense 2025 ficou com o Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Após o encerramento dos últimos jogos desta quinta-feira, 22, que definiram as posições das equipes dos dois grupos A e B, o Campeonato Cearense conheceu os times que avançaram para a segunda fase do torneio, que antecede a fase final com os confrontos de mata-mata. As seis equipes de melhor campanha foram divididas em dois novos grupos, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogos únicos. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Das cinco equipes que estiveram no Grupo A do Manjadinho, só três seguiram adiante. O Fortaleza (1°), invicto e sem sofrer gols, foi o primeiro da chave, acompanhado de Ferroviário (2°) e Horizonte (3°). Já no Grupo B, o Ceará (1°), também invicto, avançou na primeira colocação, com Floresta (2°) e Iguatu (3°), logo em seguida.

O novo Grupo C, encabeçado pelo Leão do Pici, enfrenta em jogos de ida os times do agora Grupo D, liderados pelo Vovô. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, fase em que os confrontos voltam a ocorrer entre equipes do mesmo grupo. Dessa forma, não há possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Mandos de campo na segunda fase Os melhores classificados — Fortaleza (1º do A), Ceará (1º do B) e Ferroviário (2º do A e melhor 2º colocado) — terão dois mandos de campo nesta fase do Manjadinho. Floresta (2º do B), Iguatu (3º do B) e Horizonte (3º do A) terão apenas um mando de campo e decidem suas trajetórias em mias jogos como visitantes. Veja as datas e horários dos jogos 1ª rodada 25/01 - 18h - Ferroviário x Ceará

Estádio Presidente Vargas (PV) 26/01 - 20h30min - Fortaleza x Floresta

Estádio Presidente Vargas (PV) 27/01 - 19h - Iguatu x Horizonte

