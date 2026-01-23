Primeiro Clássico-Rei de 2026 tem data e horário definidos

Último Clássico-Rei ocorreu em novembro de 2025, quando as equipes empataram em 1 a 1 pela Série A / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza e Ceará avançaram à segunda fase do Campeonato Cearense como líderes de seus respectivos grupos. Se, na etapa inicial da competição, os dois rivais não poderiam se enfrentar por conta do regulamento, agora Vovô e Leão já têm data e horário definidos para o primeiro Clássico-Rei de 2026. A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou que Fortaleza e Ceará se enfrentam na terceira e última rodada da segunda fase, no dia 8 de fevereiro, às 18 horas. O local da partida ainda não foi confirmado, mas a expectativa é de que o Castelão receba o confronto.

O estádio não recebeu jogos em 2026, pois passa por um processo de revitalização do gramado desde o fim da temporada 2025, quando sediou 52 partidas. Na segunda fase, as seis equipes de melhor campanha foram divididas em dois novos grupos, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogos únicos. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, fase em que os confrontos voltam a ocorrer entre equipes do mesmo grupo. Dessa forma, não há possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Pelo Grupo A, avançaram Fortaleza, líder com 10 pontos, Ferroviário, vice-líder com oito, e Horizonte, terceiro colocado com cinco. No Grupo B, o Ceará terminou na liderança, também com 10 pontos, seguido por Floresta e Iguatu, segundo e terceiro colocados, com sete e seis pontos, respectivamente. Confira a tabela da segunda fase: Primeira rodada

Domingo (25/1) – Ferroviário x Ceará, 18h

Segunda-feira (26/1) – Fortaleza x Floresta, 20h30

Terça-feira (27/1) – Iguatu x Horizonte, 19h