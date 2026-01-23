Primeiro Clássico-Rei de 2026 tem data e horário definidos; saiba os detalhesNa segunda fase, as seis equipes de melhor campanha foram divididas em dois novos grupos, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogos únicos
Fortaleza e Ceará avançaram à segunda fase do Campeonato Cearense como líderes de seus respectivos grupos. Se, na etapa inicial da competição, os dois rivais não poderiam se enfrentar por conta do regulamento, agora Vovô e Leão já têm data e horário definidos para o primeiro Clássico-Rei de 2026.
A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou que Fortaleza e Ceará se enfrentam na terceira e última rodada da segunda fase, no dia 8 de fevereiro, às 18 horas. O local da partida ainda não foi confirmado, mas a expectativa é de que o Castelão receba o confronto.
Leia mais
-
Fortaleza vence o Horizonte e confirma liderança do Grupo A do Campeonato Cearense
-
Ferroviário vence Quixadá de virada e avança para segunda fase do Cearense
-
Com Ceará e Fortaleza na liderança, 1ª fase do Cearense chega ao fim; veja os cenários
-
Vina brilha, Ceará goleia o Tirol e fecha a 1ª fase do Cearense na liderança do Grupo B
O estádio não recebeu jogos em 2026, pois passa por um processo de revitalização do gramado desde o fim da temporada 2025, quando sediou 52 partidas.
Na segunda fase, as seis equipes de melhor campanha foram divididas em dois novos grupos, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogos únicos.
Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, fase em que os confrontos voltam a ocorrer entre equipes do mesmo grupo. Dessa forma, não há possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.
Pelo Grupo A, avançaram Fortaleza, líder com 10 pontos, Ferroviário, vice-líder com oito, e Horizonte, terceiro colocado com cinco.
No Grupo B, o Ceará terminou na liderança, também com 10 pontos, seguido por Floresta e Iguatu, segundo e terceiro colocados, com sete e seis pontos, respectivamente.
Confira a tabela da segunda fase:
Primeira rodada
Domingo (25/1) – Ferroviário x Ceará, 18h
Segunda-feira (26/1) – Fortaleza x Floresta, 20h30
Terça-feira (27/1) – Iguatu x Horizonte, 19h
Segunda rodada
Sexta-feira (30/1) – Floresta x Ferroviário, 19h
Sábado (31/1) – Fortaleza x Iguatu, 16h30
Domingo (1/2) – Ceará x Horizonte, 18h
Terceira rodada
Domingo (8/2) – Ferroviário x Iguatu, 18h
Domingo (8/2) – Horizonte x Floresta, 18h
Domingo (8/2) – Ceará x Fortaleza, 18h