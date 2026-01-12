Ferroviário denuncia truculência da PM e agressão a torcedores no PV

Torcedores do Ferroviário foram agredidos na saída do Presidente Vargas após o Clássico das Cores / Crédito: Reprodução/ WhatsApp O POVO

Em comunicado oficial, o Ferroviário manifestou lamento pela atuação da Cavalaria da Polícia Militar após o término do Clássico das Cores do domingo passado, dia 11, no Presidente Vargas. Na nota, o Tubarão da Barra denuncia episódios “de agressão injustificada e truculência” nos arredores do estádio contra torcedores do clube. O Ferroviário cita, ainda, um caso específico envolvendo um idoso, que acabou sofrendo grave lesão ao tentar auxiliar outras pessoas envolvidas. O Esportes O POVO conversou com um parente da vítima, que preferiu não se identificar. Segundo relato da fonte, que presenciou todo o episódio, as agressões dos policiais ocorreram sem qualquer motivação plausível.

“Bom, a gente estava saindo do estádio e vimos um projeto social de crianças e adolescentes, que também estavam no jogo. Eles saíram cantando, em cima da calçada, em fila indiana, nada bagunçado, só cantando mesmo, e, do nada, a cavalaria veio correndo para cima e começou a bater neles. Nós começamos a falar: é só criança, é só criança”, disse. “Eles, então, foram para cima da gente. Foram para cima da minha sobrinha e da amiga dela. Minha sobrinha estava com a filha dela no braço, de dois anos, e meu pai foi, correu para que elas não apanhassem também. Acabou que o policial desceu do cavalo e começou todas as agressões. Derrubou meu pai com pancadas”, completou. Ainda de acordo com o relato do parente da vítima, os policiais envolvidos nas agressões, pouco tempo depois do episódio, abordaram novamente o grupo e falaram que levariam o idoso preso, sob a justificativa de desacato. “Era uma policial mulher, e foi ela que começou as agressões. Parecia meio desnorteada, como se estivesse fora de si”, contou. O Ferroviário, em sua nota, enfatizou que está acompanhando a situação de perto e prestando todo o suporte necessário aos envolvidos e às suas famílias, “reafirmando seu compromisso com o esporte, com a segurança e com a proteção da integridade dos torcedores”.

Polícia Militar emite nota e dá sua versão do fato Em nota oficial ao Esportes O POVO, a Polícia Militar do Ceará contou sua versão do fato, mas sem citar o caso do idoso que alega ter sido agredido. No comunicado da PMCE, é relatado a apreensão de uma adolescente de 17 anos por desacato. Veja: "A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Regimento de Polícia Montada (RPMont), apreendeu uma adolescente, de 17 anos, por Ato Infracional análogo ao crime de desacato, na noite desse domingo (11), na área externa do estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. A equipe observou um princípio de tumulto entre torcedores e foi ao local, quando observou de perto que não era necessário intervenção. Durante a atuação policial, algumas pessoas passaram a proferir acusações ofensivas e caluniosas contra uma policial militar, alegando suposta agressão. Em meio às ofensas, a adolescente dirigiu palavras de baixo calão, configurando o Ato Infracional análogo ao crime de desacato.

A equipe realizou a apreensão da adolescente, sendo necessária a contenção da briga que tentou intervir na ação, o que foi feito de forma rápida e controlada. A jovem foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), acompanhada por uma responsável legal. Na unidade policial, foi lavrado um Ato Infracional, e, após os procedimentos legais, a adolescente foi entregue a um familiar, conforme determinação da autoridade policial. Todo o procedimento transcorreu dentro da legalidade e a adolescente, que passou por perícia, estava sem lesão. Ainda, diante da situação, a PMCE abrirá procedimento administrativo para investigar o fato".