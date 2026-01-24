Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Os times se enfrentarão neste domingo, 25, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda fase do certame estadual
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em jogo que abre a segunda fase do Campeonato Cearense, Ferroviário e Ceará fazem o Clássico da Paz neste domingo, 25, às 18 horas, no Presidente Vargas. O Tubarão da Barra e o Alvinegro de Porangabuçu chegam embalados para o confronto, com ambos vindo de vitórias e com campanhas invictas na etapa anterior do torneio.

Leia mais

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Tubarão

Mandante da partida, o Ferroviário integrou o Grupo A na primeira fase do Manjadinho. O Coral, comandado pelo técnico português Nuno Pereira, não sofreu nenhuma derrota: foram duas vitórias, contra Maracanã e Quixadá, e dois empates, diante do Fortaleza, no Clássico das Cores, e do Horizonte. Com o desempenho, o Coral avançou como segundo colocado da chave.

Entre os destaques individuais do Ferroviário, vale ressaltar o volante Lucas Black. Titular absoluto do Tubarão, o jogador foi consistente e peça fundamental no meio-campo do time da Barra do Ceará. Outros nomes, como Jefinho, Mena e Kiuan – este responsável pelo gol mais bonito da fase de grupos –, também tiveram boas e importantes atuações em confrontos do Coral.

Para o embate, a diretoria do Ferroviário optou por abrir apenas três setores do Presidente Vargas: a arquibancada azul, onde ficará a torcida do Ceará, com a carga mínima regulamentar de ingressos, e o setor laranja e social, os quais serão destinados aos adeptos do Tubarão. Diferente de anos anteriores, o Coral não tem liberado maior espaço para o Vovô e o Fortaleza, optando pelo fator esportivo, e não financeiro.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô

Do lado do Ceará, a equipe liderada pelo técnico Mozart protagonizou uma campanha quase perfeita na fase de grupos. Em quatro jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu três, contra Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou uma vez, diante do Iguatu. Assim, o Vovô conquistou a classificação como líder isolado da Chave B, com dez pontos somados.

No plantel, o Ceará teve o meio-campista Vina como o grande destaque. O camisa 29 foi decisivo em dois triunfos do Vovô, contra Maranguape e Tirol, duelos em que marcou três gols e deu uma assistência, figurando como o artilheiro do Manjadinho. No ranking, o atleta alvinegro está na frente de nomes como Pochettino (Fortaleza) e Max Silva (Horizonte), que possuem dois tentos cada.

“Nos campeonatos que a gente está participando, tem que brigar pelo título. Como o maior objetivo é voltar à Série A, eu tenho certeza de que, com isso, o torcedor vai voltar a ser feliz. Eu já pedi desculpas, peço novamente, mas a gente tem que pensar daqui para frente, se unir cada vez mais, tentar, a cada jogo, reconquistar nosso torcedor, ver o estádio cheio novamente, o torcedor feliz de estar torcendo por nós, pelo seu time do coração”, disse Vina em entrevista coletiva.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto

O Clássico da Paz deste domingo, 25, será o 65º da história. No retrospecto, vantagem para o Ceará, que contabiliza 34 vitórias contra o Ferroviário, além de 15 empates. O Coral, por sua vez, derrotou o Vovô em 15 ocasiões. No ano passado, os clubes se enfrentaram uma única vez, na fase de grupos do Estadual, em duelo que terminou com triunfo alvinegro por 2 a 1.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Victor Barros

"Depois do jogo contra o Iguatu, o Ceará terá novamente um desafio mais difícil no Campeonato Cearense. Um jogo que exigirá muito do time alvinegro e do técnico Mozat, que ainda tenta dar sua cara à equipe. Vina, que vem em crescente, pode ser o fato determinante do clube neste momento em que a casa ainda está em busca do encaixe", avalia o jornalista do O POVO.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: provável escalação

Ferroviário

  • 4-3-3: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Luan e Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Ceará

  • 4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Data: 25/1/2026
  • Horário: 18 horas
  • Árbitro: Luciano Miranda
  • Assistentes: Renan Aguiar e Yuri Cunha
  • VAR: Magno Cordeiro

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • TV Verdes Mares
  • Canal GOAT (Youtube)
  • TV Ceará
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar