Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA, CE, BR - 16.01.26 - Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Ceara x Maranguape no estadio Presidente Vargas - Na foto: Vina (FCO FONTENELE/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Tubarão Mandante da partida, o Ferroviário integrou o Grupo A na primeira fase do Manjadinho. O Coral, comandado pelo técnico português Nuno Pereira, não sofreu nenhuma derrota: foram duas vitórias, contra Maracanã e Quixadá, e dois empates, diante do Fortaleza, no Clássico das Cores, e do Horizonte. Com o desempenho, o Coral avançou como segundo colocado da chave.



Entre os destaques individuais do Ferroviário, vale ressaltar o volante Lucas Black. Titular absoluto do Tubarão, o jogador foi consistente e peça fundamental no meio-campo do time da Barra do Ceará. Outros nomes, como Jefinho, Mena e Kiuan – este responsável pelo gol mais bonito da fase de grupos –, também tiveram boas e importantes atuações em confrontos do Coral.

Para o embate, a diretoria do Ferroviário optou por abrir apenas três setores do Presidente Vargas: a arquibancada azul, onde ficará a torcida do Ceará, com a carga mínima regulamentar de ingressos, e o setor laranja e social, os quais serão destinados aos adeptos do Tubarão. Diferente de anos anteriores, o Coral não tem liberado maior espaço para o Vovô e o Fortaleza, optando pelo fator esportivo, e não financeiro.

Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô Do lado do Ceará, a equipe liderada pelo técnico Mozart protagonizou uma campanha quase perfeita na fase de grupos. Em quatro jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu três, contra Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou uma vez, diante do Iguatu. Assim, o Vovô conquistou a classificação como líder isolado da Chave B, com dez pontos somados.

No plantel, o Ceará teve o meio-campista Vina como o grande destaque. O camisa 29 foi decisivo em dois triunfos do Vovô, contra Maranguape e Tirol, duelos em que marcou três gols e deu uma assistência, figurando como o artilheiro do Manjadinho. No ranking, o atleta alvinegro está na frente de nomes como Pochettino (Fortaleza) e Max Silva (Horizonte), que possuem dois tentos cada.

“Nos campeonatos que a gente está participando, tem que brigar pelo título. Como o maior objetivo é voltar à Série A, eu tenho certeza de que, com isso, o torcedor vai voltar a ser feliz. Eu já pedi desculpas, peço novamente, mas a gente tem que pensar daqui para frente, se unir cada vez mais, tentar, a cada jogo, reconquistar nosso torcedor, ver o estádio cheio novamente, o torcedor feliz de estar torcendo por nós, pelo seu time do coração”, disse Vina em entrevista coletiva.



Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto O Clássico da Paz deste domingo, 25, será o 65º da história. No retrospecto, vantagem para o Ceará, que contabiliza 34 vitórias contra o Ferroviário, além de 15 empates. O Coral, por sua vez, derrotou o Vovô em 15 ocasiões. No ano passado, os clubes se enfrentaram uma única vez, na fase de grupos do Estadual, em duelo que terminou com triunfo alvinegro por 2 a 1. Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Victor Barros "Depois do jogo contra o Iguatu, o Ceará terá novamente um desafio mais difícil no Campeonato Cearense. Um jogo que exigirá muito do time alvinegro e do técnico Mozat, que ainda tenta dar sua cara à equipe. Vina, que vem em crescente, pode ser o fato determinante do clube neste momento em que a casa ainda está em busca do encaixe", avalia o jornalista do O POVO.