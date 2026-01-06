Quixadá volta à primeira divisão do Cearense com a principal meta de permanecer na elite

Quixadá volta à primeira divisão do Cearense com a principal meta de permanecer na eliteApós dez anos longe da elite, Canarinho do Sertão não disputava a primeira divisão do estadual desde 2016
Atual vice-campeão da Série B do Cearense 2025, o Quixadá disputará a elite em 2026 após longos dez anos longe da primeira divisão do “Manjadinho”, tendo como principal objetivo no certame estadual deste ano, a permanência.
Com resultados expressivos conquistados nas últimas duas temporadas, o Canarinho do Sertão jogava em 2024 a Série C do Cearense, torneio que disputava desde 2021, com campanhas insuficientes para almejar o acesso.
Com reformulação, a equipe se reestruturou, sagrou-se vencedora da terceira divisão do estadual duas temporadas atrás e chegou à final da segundona no ano passado. Terminou com o vice, mas conquistou a vaga para a elite do Campeonato Cearense após uma década.
Na montagem do elenco, o Canarinho acertou como sua principal contratação o nome de um velho conhecido do futebol cearense, Juninho Quixadá. No Estado, o meia-atacante começou a carreira no próprio Quixadá e, posteriormente, atuou por Ceará, Ferroviário, Maracanã, Tirol, Baturité, Tiradentes e Horizonte.
Com folha salarial de R$ 115 mil mensais, o elenco do Quixadá iniciará a competição com uma média de 25 jogadores, número que deve aumentar com novas contratações e com a integração de atletas oriundos das categorias de base após o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Leia mais
-
Reformulado e sob comando de português, como chega Ferroviário para o Cearense 2026
-
Horizonte disputa Cearense 2026 de olho em calendário nacional em 2027
-
Quixadá é derrotado pela Ferroviária na estreia da Copinha
-
Ferroviário é goleado pelo Ibrachina em estreia na Copinha
-
Estreante na Copinha 2026, Quixadá enfrenta Ferroviária na estreia da competição
Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o presidente do Quixadá, Emerson Bruno, comentou que a meta primordial do clube para esse Estadual de 2026 é se manter na primeira divisão e que, caso consiga evitar de participar do quadrangular do rebaixamento, o objetivo já terá sido mais que cumprido.
“Seria algo muito sonhador ir para o mata-mata? Sim, mas creio que, na pior das hipóteses, a gente não se classificando para as finais e indo para o quadrangular do rebaixamento, nós pretendemos dar tudo para que o clube permaneça. Esse é o nosso foco. Evitando essa questão do descenso, para nós vai valer como um título. E, se Deus quiser, a gente vai ralar muito para tentar esse êxito”, contou o mandatário.
Para além dos resultados no campo, Emerson conta do trabalho em investimento estrutural que o escrete cearense vem fazendo nos últimos anos e cita que os frutos já estão sendo colhidos.
"Fizemos investimentos para dar melhores condições para os nossos atletas, com isso, acho que as coisas acontecem naturalmente e que os resultados nas competições são provas disso. Tem peças que estão conosco desde a Série C, sob o comando do professor Juranilson, que é da casa, que acredita no nosso trabalho e que possui todo o nosso respaldo", conta ele.
Quando perguntado sobre a participação histórica do Canarinho na Copinha, o mandatário do Sertão Central não escondeu o orgulho e contou sobre as oportunidades que os jovens jogadores devem ter quando retornarem do maior torneio de base do Brasil.
"Para a gente, foi uma coisa monumental, está sendo uma experiência muito bacana. Infelizmente, nós da diretoria não tivemos como ir, por estarmos focados na Série A do Cearense, mas o sentimento é de felicidade total. É um grupo muito bom, com peças muito novas ainda. A maioria do nosso time tem entre 18 e 20 anos, então tem bastante tempo ainda para nos ajudar. Inclusive para o Cearense sub-20 desse ano, que, se não me engano, começa em março, a gente está bastante satisfeito com o grupo", afirma Emerson.
O Quixadá está no grupo A do Campeonato Cearense 2026, ao lado de Fortaleza, Ferroviário, Maracanã e Horizonte. A estreia ocorre nesta quarta-feira, 7, às 19 horas, justamente contra o Galo do Tabuleiro, no estádio Domingão.