Quixadá volta à primeira divisão do Cearense com a principal meta de permanecer na elite

Elenco do Quixadá treina para a estreia do Campeonato Cearense 2026. / Crédito: Foto: Davi Reis/Quixadá FC

Atual vice-campeão da Série B do Cearense 2025, o Quixadá disputará a elite em 2026 após longos dez anos longe da primeira divisão do “Manjadinho”, tendo como principal objetivo no certame estadual deste ano, a permanência. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Com resultados expressivos conquistados nas últimas duas temporadas, o Canarinho do Sertão jogava em 2024 a Série C do Cearense, torneio que disputava desde 2021, com campanhas insuficientes para almejar o acesso.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o presidente do Quixadá, Emerson Bruno, comentou que a meta primordial do clube para esse Estadual de 2026 é se manter na primeira divisão e que, caso consiga evitar de participar do quadrangular do rebaixamento, o objetivo já terá sido mais que cumprido. “Seria algo muito sonhador ir para o mata-mata? Sim, mas creio que, na pior das hipóteses, a gente não se classificando para as finais e indo para o quadrangular do rebaixamento, nós pretendemos dar tudo para que o clube permaneça. Esse é o nosso foco. Evitando essa questão do descenso, para nós vai valer como um título. E, se Deus quiser, a gente vai ralar muito para tentar esse êxito”, contou o mandatário. Acompanhe todas as notícias sobre o Campeonato Cearense 2026 Para além dos resultados no campo, Emerson conta do trabalho em investimento estrutural que o escrete cearense vem fazendo nos últimos anos e cita que os frutos já estão sendo colhidos.

"Fizemos investimentos para dar melhores condições para os nossos atletas, com isso, acho que as coisas acontecem naturalmente e que os resultados nas competições são provas disso. Tem peças que estão conosco desde a Série C, sob o comando do professor Juranilson, que é da casa, que acredita no nosso trabalho e que possui todo o nosso respaldo", conta ele. Quando perguntado sobre a participação histórica do Canarinho na Copinha, o mandatário do Sertão Central não escondeu o orgulho e contou sobre as oportunidades que os jovens jogadores devem ter quando retornarem do maior torneio de base do Brasil. "Para a gente, foi uma coisa monumental, está sendo uma experiência muito bacana. Infelizmente, nós da diretoria não tivemos como ir, por estarmos focados na Série A do Cearense, mas o sentimento é de felicidade total. É um grupo muito bom, com peças muito novas ainda. A maioria do nosso time tem entre 18 e 20 anos, então tem bastante tempo ainda para nos ajudar. Inclusive para o Cearense sub-20 desse ano, que, se não me engano, começa em março, a gente está bastante satisfeito com o grupo", afirma Emerson.