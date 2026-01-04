Quixadá é derrotado pela Ferroviária na estreia da Copinha

Quixadá foi derrotado pela Ferroviária na estreia da Copinha 2026 / Crédito: Soares Fotografo/Quixadá EC

O Quixadá foi derrotado em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior para a anfitriã, Ferroviária, neste domingo, 4. O duelo entre o clube do Abilhão e a Locomotiva aconteceu terminou com a vitória de 1 a 0 da equipe Grená no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Apesar do revés, a postura da equipe cearense foi bastante positiva, pois além de ser uma equipe estreante no torneio, o time da Rainha do Sertão criou sua categoria sub-20 somente em 2025. Enquanto, do outro lado, havia uma equipe que tradicionalmente revela bons valores nacionalmente.

O gol da Ferroviária saiu somente aos 28 minutos, quando o Quixinha errou a saída de bola, entregou a bola nos pés de Abner. O camisa 10 percebeu que o goleiro Alberto estava adiantado e de cobertura, marcou um belo gol. Após o tento, o Canarinho do Sertão reuniu forças para brigar pelo empate, mas sem conseguir criar grandes chances, acabou amargando a derrota. O time cearense volta a campo novamente na quarta-feira, 7, às 17h15min, novamente na Fonte Luminosa, para enfrentar o Cuiabá. Além do Quixadá, da Ferroviária e do Cuiabá, o grupo também é formado pelo América-RJ, que está enfrentando o Dourado no momento da publicação desta matéria.