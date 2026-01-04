Quixadá é derrotado pela Ferroviária na estreia da Copinha

Quixadá é derrotado pela Ferroviária na estreia da CopinhaApesar do revés, a postura da equipe cearense foi bastante positiva, pois o time da Rainha do Sertão criou sua categoria sub-20 somente em 2025
O Quixadá foi derrotado em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior para a anfitriã, Ferroviária, neste domingo, 4. O duelo entre o clube do Abilhão e a Locomotiva aconteceu terminou com a vitória de 1 a 0 da equipe Grená no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
Apesar do revés, a postura da equipe cearense foi bastante positiva, pois além de ser uma equipe estreante no torneio, o time da Rainha do Sertão criou sua categoria sub-20 somente em 2025. Enquanto, do outro lado, havia uma equipe que tradicionalmente revela bons valores nacionalmente.
Em campo, o Canarinho do Sertão fez um bom primeiro tempo e chegou a ter mais posse de bola que o adversário, assustando a Ferrinha em alguns momentos. Mesmo após a parada para hidratação, o Quixinha se manteve competitivo e só foi perder ritmo nos 10 minutos finais da etapa inicial.
Apesar do aumento do volume da Ferroviária, a agremiação do Sertão Central ainda conseguiu puxar contra-ataques na reta final da primeira etapa, mas não conseguia concluir as tentativas.
Leia mais
No início do segundo tempo, a parte física passou a ter um peso maior e os donos da casa foram soberanos durante quase todo o jogo. Mesmo assim, o Quixadá mostrou uma boa noção defensiva e preenchendo bastante a entrada da área, resistiu o quanto pôde.
O gol da Ferroviária saiu somente aos 28 minutos, quando o Quixinha errou a saída de bola, entregou a bola nos pés de Abner. O camisa 10 percebeu que o goleiro Alberto estava adiantado e de cobertura, marcou um belo gol.
Após o tento, o Canarinho do Sertão reuniu forças para brigar pelo empate, mas sem conseguir criar grandes chances, acabou amargando a derrota. O time cearense volta a campo novamente na quarta-feira, 7, às 17h15min, novamente na Fonte Luminosa, para enfrentar o Cuiabá.
Além do Quixadá, da Ferroviária e do Cuiabá, o grupo também é formado pelo América-RJ, que está enfrentando o Dourado no momento da publicação desta matéria.
Quixadá viajou quase 3 mil km de ônibus para jogar a Copinha
Estreante na Copinha, o Quixadá encarou um longo trajeto de ônibus para chegar em Araraquara (SP), cidade sede do grupo 15 do torneio. Sem a estrutura de uma grande equipe, o time cearense optou pelos meios rodoviários para disputar o tradicional torneio de base. Com intenção de garantir ao menos um dia de treino aos atletas, a viagem se iniciou no dia 31 e se encerrou na sexta-feira, 2.
Durante os 2.746 km de viagem, que cortam 62 cidades e seis estados brasileiros, o grupo terá paradas estrategicamente programadas para banhos e alimentação durante o percurso e total apoio da comissão técnica do clube. Para que os atletas não tenham perdas de ritmo devido ao longo trajeto, o time preparou uma equipe comum massoterapeuta e um fisioterapeuta durante todo o caminho.