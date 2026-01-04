Ferroviário é goleado pelo Ibrachina em estreia na Copinha

Ferroviário foi goleado por 5 a 0 pelo Ibrachina na estreia da Copinha 2026 / Crédito: Abraão Soares/Ferroviário AC/Divulgação

A estreia do Ferroviário na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 não foi positiva para os cearenses. O Tubarão da Barra foi goleado pelos anfitriões do Ibrachina por 5 a 0, em partida disputada na manhã deste domingo, 4, na Ibrachina Arena, na Mocca, em São Paulo (SP). Com o resultado, a equipe coral amarga atualmente a última colocação do grupo 30 da Copinha, que tem ainda em sua composição Santo André e Bangu, que empataram por 1 a 1 em jogo realizado na tarde do mesmo dia.