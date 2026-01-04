Ferroviário é goleado pelo Ibrachina em estreia na Copinha

Ferroviário é goleado pelo Ibrachina em estreia na CopinhaCom o resultado, a equipe coral amarga atualmente a última colocação do grupo 30 da Copinha, que tem ainda em sua composição Santo André e Bangu
A estreia do Ferroviário na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 não foi positiva para os cearenses. O Tubarão da Barra foi goleado pelos anfitriões do Ibrachina por 5 a 0, em partida disputada na manhã deste domingo, 4, na Ibrachina Arena, na Mocca, em São Paulo (SP).
Com o resultado, a equipe coral amarga atualmente a última colocação do grupo 30 da Copinha, que tem ainda em sua composição Santo André e Bangu, que empataram por 1 a 1 em jogo realizado na tarde do mesmo dia.
A partida começou com mostras de que os donos da casa viriam para fazer um grande duelo, abrindo o placar logo no primeiro minuto de jogo. Os anfitriões conseguiram um escanteio e com um desvio de Enrico no primeiro poste, abriram o marcador na capital paulista.
O Ferrão reagiu, foi para cima e ficou próximo de empatar o duelo em duas oportunidades no primeiro tempo, contudo, faltou capricho nos homens de frente do time cearense. Após a parada técnica, que ocorreu por volta dos 25 minutos, o Ibrachina voltou melhor e garantiu o placar ainda na primeira etapa.
Aos 27, o atacante Kleiton tentou um cruzamento no lado direito do ataque, contou com o rebote da tentativa e sem objeção, fez um belo gol para ampliar a vantagem dos mandantes. Dois minutos depois, Kleiton recebeu livre na entrada da área e fez o terceiro do Terror da Mocca no jogo.
A partida se seguiu com o Ibrachina pressionando e conseguindo o quarto tento aos 43 minutos da primeira etapa. Após bom pivô, Enrico conseguiu achar Geres livre na grande área. O camisa 21 finalizou livre e estufou a rede coral mais uma vez.
Já nos acréscimos, o Ferroviário errou uma saída de bola e em uma jogada de lateral para lateral, Kayky Eduardo marcou o quinto e último tento do clube da Mocca na tarde de domingo, consolidando o 5 a 0.
O segundo tempo foi de poucas emoções, com o Ibrachina se poupando para a sequência do grupo e o Ferrão com pouco ímpeto para reagir. O Tubarão volta a campo novamente na próxima quarta-feira, 7, às 15h15min, contra o Bangu, na Ibrachina Arena.