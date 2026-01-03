Estreante na Copinha 2026, Quixadá enfrenta Ferroviária na estreia da competição

Estreante na Copinha 2026, Quixadá enfrenta Ferroviária na estreia da competiçãoEquipe do Sertão Central jogará pela primeira vez em sua história a Copa São Paulo de Futebol Júnior
O Quixadá enfrenta neste domingo, 4, às 14 horas, a Ferroviária-SP, equipe sede localizada na cidade de Araraquara, em São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, local onde o time cearense fará todos os seus jogos na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A equipe do Sertão Central jogará a Copinha pela primeira vez em sua história. Após embate contra a equipe da casa, o time verde, amarelo e azul ainda encara o Cuiabá, pela segunda rodada, na quarta-feira, 7, às 16h15min e encerra sua participação na primeira fase diante do América-RJ, às 17h15min, no sábado, 10. Todos os duelos são válidos pelo grupo 15 do maior certame de base do país.
O duelo de estreia diante da Locomotiva terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Paulistão.
A equipe sub-20 dos Canarinhos do Sertão terá 25 atletas à disposição do comando técnico dirigido pelo treinador Júnior Cruz. Compõem o quadro esportivo ainda o auxiliar técnico Wendel Brito, o massagista Ricardo Silveira, o roupeiro Antonildo Alves, e por fim o supervisor Samuel Lima.
História de superação
Estreante na Copinha, o Quixadá encarou um longo trajeto de ônibus para chegar em Araraquara. Sem a estrutura de uma grande equipe, o escrete cearense optou pelos meios rodoviários para disputar a Copinha. Com intenção de garantir ao menos um dia de treino aos atletas, a viagem começou na última quarta-feira, 31, com data de chegada para a sexta-feira, 2.
O cronograma previa que antes da estreia, marcada para este domingo, 4, a equipe canarinha tivesse o sábado, 3, exclusivo para treino e reconhecimento do gramado.
Após oito anos de inatividade, o time da Rainha do Sertão retornou às atividades profissionais em 2024 e já em 2025 conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Em paralelo, a agremiação montou sua categoria sub-20 pela primeira vez em sua história e conseguiu a inédita vaga na Copinha após ser um dos quatro semifinalistas do Campeonato Cearense da modalidade.
Jogos do Quixadá na primeira fase:
Ferroviária x Quixadá: domingo, 4 - 14h
Quixadá x Cuiabá: quarta, 7, 16h15
América-RJ x Quixadá: domingo, 10, 17h15
Confira a lista de atletas relacionados para o torneio:
Goleiros:
- Alberto Silva (2006)
- Ramon (2005)
- Richard (2006)
Zagueiros:
- Robinho Araújo (2006)
- Jardeson (2006)
- Pedro Paiva (2005)
- Bonifácio (2007)
Laterais:
- Lucas Ricarte (2005)
- Paulo Levi (2006)
- Pablo Renê (2007)
- Ricardo (2006)
Meias:
- Renisson (2005)
- Nem (2006)
- Henrique (2005)
- Marquinhos (2007)
- Aliton (2006)
- João Vitor (2006)
- Israel (2007)
- Andrei Silva (2006)
Atacantes:
- Tete (2006)
- Levy Romano (2006)
- Elvis Lima (2008)
- Pedro Vespermann (2006)
- Tevez (2005)
- Mauro Filho (2005)