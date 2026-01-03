Estreante na Copinha 2026, Quixadá enfrenta Ferroviária na estreia da competição

Quixadá encarou quase 3 mil km para estrear na Copinha / Crédito: Davi Reis/Quixadá FC

O Quixadá enfrenta neste domingo, 4, às 14 horas, a Ferroviária-SP, equipe sede localizada na cidade de Araraquara, em São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, local onde o time cearense fará todos os seus jogos na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do Sertão Central jogará a Copinha pela primeira vez em sua história. Após embate contra a equipe da casa, o time verde, amarelo e azul ainda encara o Cuiabá, pela segunda rodada, na quarta-feira, 7, às 16h15min e encerra sua participação na primeira fase diante do América-RJ, às 17h15min, no sábado, 10. Todos os duelos são válidos pelo grupo 15 do maior certame de base do país.

O duelo de estreia diante da Locomotiva terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Paulistão. A equipe sub-20 dos Canarinhos do Sertão terá 25 atletas à disposição do comando técnico dirigido pelo treinador Júnior Cruz. Compõem o quadro esportivo ainda o auxiliar técnico Wendel Brito, o massagista Ricardo Silveira, o roupeiro Antonildo Alves, e por fim o supervisor Samuel Lima. História de superação Estreante na Copinha, o Quixadá encarou um longo trajeto de ônibus para chegar em Araraquara. Sem a estrutura de uma grande equipe, o escrete cearense optou pelos meios rodoviários para disputar a Copinha. Com intenção de garantir ao menos um dia de treino aos atletas, a viagem começou na última quarta-feira, 31, com data de chegada para a sexta-feira, 2. O cronograma previa que antes da estreia, marcada para este domingo, 4, a equipe canarinha tivesse o sábado, 3, exclusivo para treino e reconhecimento do gramado.